بييلسا في كأس العالم .. تحية للإنسان وشكوك "النصاب" تعود!

في 2022، كتبت مقالًا بعنوان "بييلسا .. النصاب الذي يعيش على حسنات جوارديولا" عقب إقالته من تدريب ليدز، وقتها كانت الانتقادات شديدة بحق الأرجنتيني عقب تراجع نتائج الفريق الإنجليزي بعد أن حقق معجزة إعادته للواجهة في البريميرليج بعد سنوات التيه في التشامبيونشيب.

في ذلك الحين، شغل بالي الهالة المبالغة التي تعطى للرجل صاحب المشوار الطويل في الملاعب مع أندية ومنتخبات عدة بحجم الأرجنتين وتشيلي ونيولز أولد بويز وغيرها، وفقط حقق 4 بطولات في مشوار أربعين عامًا من التدريب، وبدا وكأن بييلسا يريد أن يكون أبًا روحيًا لللعبة وزاهدًا في النجاح والبطولات، ولكن ماذا عن الفوز حتى في مباراة بكأس العالم؟!

"افتتحنا فرعًا في الجحيم"، "نهاية الوهم"، "نهاية الحلم القصير للغاية"، تلك ليست عناوين لروايات رخيصة عند أحد الباعة ولكن عناوين أبرز وسائل الإعلام الأوروجوانية عقب التعادل مع الرأس الأخضر، وهي التي اختارت معظمها الصمت والتوقف عن انتقاد ببيلسا والفريق بعد مشاكل التصفيات أملًا في تحسن الفريق، ولكن انفجرت عقب لقاء فجر الإثنين.

تبريرات بييلسا بخصوص أحقية الفريق في الفوز بالمباراتين ضد السعودية والرأس الأخضر ونغمة "الفريق الأفضل" لم تلقى آذانًا صاغية هذه المرة، لعبة الاستحواذ والتحسر عليه عقب اللقاء لا تجدي نفعًا، وفكرة أن الأمل متعلق بتحقيق ثلاثة نقاط ضد إسبانيا المستفيقة بقيادة يامال عرت بييلسا وفريقه ونقاط ضعفه.

دفاع مهلهل وإصابات عضلية متكررة لنجومه حتى قبل البطولة بسبب أساليبه التدريبية القاسية، وهجوم يصنع فرصًا ولا يسجلها، كلها آفات كانت واضحة للعيان في المباراتين دون علاج من بييلسا، ومقابلة "لا روخا" تأتي في توقيت لا يسمح لا بتكرارها ولا بوقت كافي لعلاجها.

لا شك أن بييلسا شخصية فريدة من نوعها ومدرب قدير بعيدًا عن سجله المونديالي أو عدد بطولاته، ولكن ربما حان الوقت لنظرة عميقة عقب البطولة، سواء استمرت الأوروجواي أو غادرت مبكرًا، من قبل بييلسا، فهو لا يريد أن يتحول (وهو بالفعل بدأ التحول) لمورينيو جديد يكابر ويعاند ويعيش على اسمه وأمجاد الماضي، وقد يكون موعد العودة لذلك المنزل في الأرجنتين واستضافة جوارديولا مجددًا قد حان!