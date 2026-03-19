بييرو هينكابي يتحدث عن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي

يتوجه فريق ميكيل أرتيتا إلى ويمبلي وهو يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي. وفي حين يرى المحللون أن الفوز يوم الأحد قد يوجه ضربة نفسية قاسية لأقرب منافسيه، فإن الأجواء داخل معسكر أرسنال تظل مهنية بحتة.

يسعى النادي اللندني حالياً إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بأربعة ألقاب. وقد تعززت معنويات الفريق ليلة الثلاثاء بعد فوزه الساحق 2-0 على باير ليفركوزن، الذي ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 3-1.