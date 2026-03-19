Getty Images Sport
ترجمه
بييرو هينكابي يتحدث عن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي
الأواني الفضية تحتل مركز الصدارة
يتوجه فريق ميكيل أرتيتا إلى ويمبلي وهو يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي. وفي حين يرى المحللون أن الفوز يوم الأحد قد يوجه ضربة نفسية قاسية لأقرب منافسيه، فإن الأجواء داخل معسكر أرسنال تظل مهنية بحتة.
يسعى النادي اللندني حالياً إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بأربعة ألقاب. وقد تعززت معنويات الفريق ليلة الثلاثاء بعد فوزه الساحق 2-0 على باير ليفركوزن، الذي ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 3-1.
- Getty Images
التقييم السريري لحالة هينكابي
وعندما سُئل عما إذا كانت النتيجة في الاستاد الوطني ستغير مسار الموسم في الدوري، ظل هينكابي مركزاً على المهمة المباشرة. وأصر المدافع على أن الفريق لا ينظر إلى ما بعد الـ90 دقيقة في ويمبلي.
وقال، وفقاً لما نقلته ESPN: "ستكون مباراة صعبة للغاية. نحن نركز بشدة على الفوز بها، لكن علينا أن نعمل بجد للفوز باللقب. نحن نركز حقاً على المباراة النهائية، وهي مباراة نهائية مهمة للغاية. سنتمرن بجدية كبيرة للوصول إلى المباراة النهائية بأفضل طريقة ممكنة والفوز باللقب. هذا هو الأهم".
مسيرة أوروبية بين الفرح والحزن
كان الفوز الذي تحقق في منتصف الأسبوع على باير ليفركوزن له أهمية شخصية بالنسبة لهينكابي، الذي انضم إلى أرسنال قادمًا من النادي الألماني. وتبين أن إقصاء زملائه السابقين كان عقبة عاطفية، لكنه تجاوزها بنفس الهدوء الذي أظهره في خط دفاع «المدفعجية» طوال الموسم.
وفي تعليقه على الفوز، قال هينكابي: "أنا متحمس جداً لتأهل فريقي إلى ربع النهائي، لكنني أشعر ببعض الحزن أيضاً لأننا تغلبنا على فريقي السابق. هذه هي كرة القدم وأنا سعيد جداً".
- Getty Images Sport
السعي وراء الموسم المثالي
يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق مريح، بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري. وبعد المباراة النهائية الحاسمة يوم الأحد ضد مانشستر سيتي، سيخوض «المدفعجية» مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثهامبتون، تليها مواجهة في دوري أبطال أوروبا مع سبورتنج لشبونة.
إعلان