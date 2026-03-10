بييرو هينكابي هو بالفعل بطل أرسنال المفضل لدى الجماهير - فما هو مكان مايلز لويس-سكيلي في مستقبل الغانرز؟

مع اقتراب الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات، بدا أن أرسنال قد أنهى أعماله. وصل كيبا أريزابالاغا ومارتن زوبيمندي وكريستيان نورغارد ونوني مادويكي وكريستيان موسكيرا وفيكتور جيوكيريس وإيبيريشي إيزي مقابل 250 مليون جنيه إسترليني (334 مليون دولار) قبل الإضافات. ولكن مع اقتراب موعد انتهاء فترة الانتقالات، كان لدى المدير الرياضي الجديد أندريا بيرتا والمدير الفني ميكيل أرتيتا هدف آخر في أذهانهم.
كان بييرو هينكابي، لاعب باير ليفركوزن، القادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن وحتى الظهير الجناح، مرتبطًا لفترة وجيزة بتوتنهام، بينما كانت هناك أيضًا تلميحات عن اهتمام ليفربول وأتلتيكو مدريد به في الماضي القريب. شعر أرسنال أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمق في الدفاع، فدخل في المنافسة ووافق على صفقة إعارة مع خيار الشراء.
الآن، عشية مباراة الغانرز في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع ليفركوزن، هناك تقارير تفيد بأن أرسنال سيقوم بتفعيل بند الشراء بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) في عقد اللاعب الإكوادوري الدولي. كل الأطراف المشاركة مباشرة في الصفقة ستكون رابحًا، ولكن ماذا عن أولئك الذين تأثروا سلبًا، أي خريج الأكاديمية والمفضل لدى الجماهير مايلز لويس-سكيلي؟