"آلة حرب" .. بيولي يتغنى بفترته في النصر وكريستيانو رونالدو

نبدأ من التجربة الأحدث، تلك مع فيورنتينا التي انتهت في غضون أسابيع قليلة بالإقالة. بيولي لا يمنح نفسه أي أعذار: "لا، لا ذرائع. المسؤولية كانت شبه حصرية عليّ. لطالما اعتقدت أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على المدرب، ومع ذلك في هذه الحالة أتحمّلها. لقد حزنت بشدة لأنني عدت إلى فلورنسا بكثير من الحماس، كثير من الطاقة، كثير من الثقة. ربما كان هذا بالذات هو الخطأ، بمعنى أن الكثير من الطاقة والكثير من الثقة قاداني إلى المبالغة في تقدير بعض الأمور، رفعتُ سقف التوقعات كثيرًا فانسحقنا".

يقول إنه كان ولا يزال مرتبطًا بأجواء فلورنسا. وهو لا يدين قرار النادي: "أعتقد أنها كانت إقالة عادلة في تلك اللحظة، خصوصًا في المباراة الأخيرة أمام ليتشي حيث لم نُظهر أي رد فعل. أنا لم ألقِ اللوم أبدًا على الآخرين، لطالما نظرت في داخلي وتعلّمت من المواقف السلبية أكثر مما تعلّمت من الإيجابية. في فلورنسا تواصلت بشكل سيئ أيضًا، أعلم ذلك، إذ شجّعت توقعات أكثر مما ينبغي".

كما أنه لا يلقي اللوم على دانييلي برادي، المدير الرياضي السابق لفيورنتينا الذي دفع الثمن هو الآخر: "لم تساورني أبدًا أي شكوك حول نزاهة دانييلي. كما يحدث غالبًا، هناك نادٍ يقترح لاعبين على المدرب والمدرب الذي يقول نعم أو لا. أحيانًا يفعل المرء ما بوسعه. أردنا تطوير الفريق مع مرور الوقت. لم يكن بإمكاننا فعل كل شيء في أول فترة انتقالات".

وبشأن إنهاء العلاقة مع فيورنتينا، يوضّح بخصوص الأموال التي تنازل عنها: "الحقيقة أنني أبرمت فسخًا بالتراضي بعد الإقالة، لأنه كان إقالة، وتنازلت عن سنة من العقد".