بين الفراعنة والفايكنج والاستعمار: صلاح وهالاند وشرقي بدأوا العادة في المونديال والمزيد في الطريق.. ماذا تعني كل قبعة؟!

تحول كأس العالم 2026 إلى كنف ثقافي مبهر استعرضت فيه الشعوب هوياتها وتاريخها العريق من خلال أغطية الرأس التقليدية التي ارتداها اللاعبون والجماهير في البطولة الحالية.
ولم تعد المستطيلات الخضراء مجرد ساحات للتنافس الرياضي المحض بل صارت مسارح عالمية تبرز التنوع الثقافي الفريد وتعزز التواصل بين الأمم.
وظهر هذا بشكل مكثف عقب الانتصارات الحاسمة في الأدوار الإقصائية حيث عبر نجوم الكرة العالمية عن فخرهم بحضارات بلادهم عبر قبعات وأغطية رأس تحمل دلالات تاريخية عميقة تروي قصصًا من الماضي المشرق وتفتح الباب لاستكشاف قبعات أخرى قد تظهر في نسخ قادمة حال صعود منتخباتها أو تظل غير معروفة لجماهير اللعبة حول العالم.