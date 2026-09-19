بينهم رافينيا.. ديكو يؤكد الاقتراب من تجديد عقود ثلاثة نجوم في برشلونة!

يتحرك برشلونة بسرعة لتأمين نواة فريقه الأول وأبرز مواهب أكاديمية لا ماسيا. وخلال الجمعية العمومية للنادي، أعلن ديكو أن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في المفاوضات مع رافينيا وبيرنال وإسبارت. ويمثل هذا الثلاثي القيادة الحالية ومستقبل العملاق الكتالوني في آنٍ واحد، إذ يتوق النادي إلى تفادي أي غموض بشأن التزاماتهم طويلة الأمد.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة رسالة نوايا قوية من إدارة برشلونة التي عملت بلا كلل خلف الكواليس لإدارة الوضع المالي الحساس للنادي مع الحفاظ على القدرة التنافسية داخل الملعب. وقد أثمر هذا الاستقرار نتائجه على الفور، إذ قدّم برشلونة بداية موسم مبهرة، بفوزه في جميع مبارياته الست الأولى في الدوري الإسباني وتسجيله 28 هدفًا، إلى جانب فوزه على فينورد في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا. وقد أبرز عرض ديكو أن هذه التجديدات جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على النجاح طويل الأمد.



