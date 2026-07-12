بيلينجهام يكشف دور والدته في عدم إيقافه قبل نصف نهائي كأس العالم

دخل بيلينجهام مباراة ربع النهائي وهو في موقف حرج من الناحية الانضباطية، مدركًا أن الحصول على بطاقة صفراء أخرى سيؤدي إلى إيقافه تلقائيًا عن الجولة التالية، ومع ذلك، تمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من اجتياز هذه المواجهة المحتدمة وسط رطوبة فلوريدا دون أن يتلقى أي بطاقة صفراء، ويعزو هذا الانضباط إلى نصائح والدته التي تلقاها على مدار الأسبوع.

وفي حديثه بعد صافرة النهاية، أوضح لاعب الوسط قائلاً: "كانت أمي تقول لي طوال الأسبوع أن أراقب كلامي، وأراقب تدخلاتي، وأراقب تعابير وجهي، وأراقب عواطفي. لذا نعم، أعتقد أنها حثتني طوال الأسبوع على توخي الحذر من تلك البطاقة الصفراء. ولأكون صادقاً، عندما تلعب بالطريقة الصحيحة، ويجب الإشادة بالحكم الذي كان رائعاً، فإنه لا يزال يسمح لك بالتواصل بطريقة محترمة. الكثير من الحكام لا يسمحون لك بذلك. لذا أعتقد أنه عندما أحقق التوازن الصحيح، ويكون هناك حكم مستعد للاستماع، يصبح الأمر أسهل بكثير. وفي النهاية، كانت مجرد مباراة كرة قدم تنافسية للغاية، ولحسن الحظ تمكنت من تجاوزها."



