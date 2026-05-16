حتى تغادر والدة جود منزلها بعد كأس العالم .. استبعاد "المُنفر" بيلينجهام أصبح أكثر سهولة والسر في مورجان روجرز!

لا شك أن بيلينجهام في مستواه الذي جاء به إلى ريال مدريد يتفوق على روجرز، ويمكنه اللعب كأساسي بتشكيل الأسود بأريحية في المونديال، لأن تأثيره وإنتاجيته كانت تلغي أي حديث عن أمور تكتيكية أخرى.

ولكن الحالة التي يعيشها بيلينجهام من التخبط مع الميرينجي خلال الموسم الجاري، واعتباره أحد النجوم المسؤولين عن الرقم "0" الذي خرج به ريال دون الحصول على أي بطولات، تدفعنا نحو هذه المقارنة.

صاحب الـ22 سنة يحب أن يكون متداخلًا في أغلب هجمات فريقه ويطلب الكرة كثيرًا، وهذا يتضح في عدد لمساته مقارنة بروجرز، ويفضل التواجد على الجانب الأيسر من الملعب مع الدخول للعمق.

المشكلة في بيلينجهام، تتمثل في عدم انضباطه التكتيكي في خط الوسط، مما يتسبب أحيانًا في مشاكل لريال وكذلك بمنتخب إنجلترا، حيث يميل أحيانًا إلى رقم 8 وهو مركز لم ينجح فيه بالشكل المطلوب، مما يضع الجميع أمام معضلة البحث عن مركز مناسب له.

وأما روجرز فصفاته معروفة، لا يلمس الكرة كثيرًا مقارنة بالعديد من لاعبي خط الوسط وعلى رأسهم بيلينجهام، ولكن عندما يفعل ذلك يقدم قوة انفجارية مرعبة للخصوم بفضل سرعته وقدرته على المراوغة.









نجم أستون فيلا يراوغ أفضل من بيلينجهام ويجيد عملية الضغط بصورة أكثر حدة، ويتميز في الربط بين خط الوسط والهجوم وحمل الكرة إلى مناطق خطيرة لدى الخصم، وهو الدور المطلوب من أي لاعب رقم 10 في المقام الأول.

وأما من الناحية الانضباطية، فهنا يتميز أيضًا روجرز، وهو أمر أثبته أكثر من مرة مع أستون فيلا وفي المناسبات التي ظهر فيها مع توماس توخيل بقميص منتخب الأسود.

وبالحديث عن الأرقام خلال الموسم الجاري، سنجد ما يلي ..

بيلينجهام مع ريال مدريد

مباريات: 38

أهداف مسجلة: 7

تمريرات حاسمة : 5

روجرز مع أستون فيلا

مباريات: 54

أهداف مسجلة: 13

تمريرات حاسمة: 11