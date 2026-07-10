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Jude Bellingham Mohamed Salah 2026 World CupGetty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

"على البعض الشعور بالخجل" .. لاعب ليفربول السابق :بيلينجهام "المتغطرس" أفضل من صلاح "الذي لا يدافع"

جود بيلينجهام
حصريًا
إنجلترا
كأس العالم
النرويج ضد إنجلترا
محمد صلاح

دفاع شديد عن نجم ريال مدريد بعد تألقه في كأس العالم

يُنظر إلى «غطرسة» جود بيلينجهام على أنها أمر إيجابي وأكثر فاعلية من الصفات المماثلة التي يتمتع بها أسطورة ليفربول محمد صلاح.

وأوضح داني ميرفي لاعب إنجلترا وليفربول السابق لموقع GOAL لماذا بدا الانتقاد الموجه للاعب رقم 10 في منتخب إنجلترا «مثيرًا للسخرية»، في ظل مستوياته المميزة في كأس العالم 2026.

  • Jude Bellingham England 2026 backGetty

    تساؤلات حول اختيار بيلينجهام قبل كأس العالم

    قبل انطلاق تلك البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أثيرت تساؤلات حول الدور الذي سيلعبه بيلينجهام في خطط السعي وراء الألقاب التي يعمل توماس توخيل على وضعها.

    وكانت هناك دعوات عديدة لتراجع هذا اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى مرتبة أدنى من مورجان روجرز في الترتيب الهرمي للفريق.

    بل إن البعض اقترح حتى النظر في استبعاده تمامًا، قبل أن يلقى لاعبون مثل فيل فودين وكول بالمر ومورجان جيبس-وايت نفس المصير في نهاية المطاف. وقد ثبت مرة أخرى أن المستوى قد يكون مؤقتًا، لكن الموهبة ستظل باقية.

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  • ماذا قدم بيلينجهام في المونديال؟

    حصل بيلينجهام على مكان في التشكيلة الأساسية مع انطلاق منافسة دولية أخرى، وكان القوة الدافعة وراء فوز إنجلترا بصعوبة بنتيجة 4-2 على كرواتيا في مباراتها الافتتاحية. وكان هو من افتتح التسجيل في المواجهة الصعبة مع بنما.

    وفي الوقت الذي كانت فيه إنجلترا في أمس الحاجة إلى مصدر إلهام، تصدى بيلينجهام وقائد المنتخب حامل الأرقام القياسية هاري كين للمهمة. وسجل كلاهما هدفاً في الفوز المثير على المكسيك في دور الـ16 على ملعب أزتيكا الشهير.

    وسجل بيلينجهام ثنائية سريعة في الشوط الأول من تلك المباراة، مما أشعل المزيد من مشاهد الاحتفال الصاخبة. ربما خضعت شخصيته للتدقيق في بعض الأحيان، لكن الثقة العالية بالنفس هي ما تجعل من ابن برمنجهام نجمًا عالميًا.

  • Jude Bellingham England HICGetty Images

    لماذا تُعد ثقة بيلينجهام أمراً إيجابياً؟

    ورداً على سؤال حول تلك الثقة الراسخة، التي تجسدت في احتفاله الشهير بعبارة «من غيري» خلال بطولة يورو 2024، قال لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق ميرفي — في حديثه بالتعاون مع BetWright — لموقع GOAL: "إنه لاعب كرة قدم رائع من حيث أدائه الشامل، وقدراته البدنية، ومهاراته الفنية، ولياقته البدنية. إنه يمتلك كل شيء، لكنه يتمتع أيضًا بتلك العقلية الرائعة والثقة بالنفس التي نادرًا ما تراها في اللاعبين الشباب على مر السنين. ربما ستيفن جيرارد، أو [واين] روني، أو مايكل أوين، هم من تمتعوا بهذه الصفات.

    "لقد أثبت ذلك على مدار سنوات. ما يفعله الآن لا يفاجئني. حتى في بطولة أمم أوروبا، عندما لعبنا بشكل سيئ، كان هو النجم الوحيد. كنت حاضراً في مباريات كان هو من يحاول صنع الفارق فيها — فقد سجل الهدف بالركلة الخلفية المزدوجة والضربة الرأسية في المباراة الأولى ليحقق لنا الفوز.

    "يمتلك شيئًا لا يتمتع به سوى عدد قليل جدًّا من اللاعبين، وهو التوازن بين الموهبة الرائعة والعقلية المذهلة والثقة بنفسه. وجدت الأمر غريبًا، ويمكنني أن أعود بالذاكرة إلى المقابلات التي أجريتها عندما سُئلت عن مشاركة بيلينجهام في التشكيلة الأساسية أم لا وإمكانية دخول روجرز بدلًا منه.

    "وجدت الأمر مضحكًا بعض الشيء. ليس لأن روجرز ليس لاعبًا رائعًا، لكن مستويات بيلينجهام من عالم آخر، وقد أثبت ذلك في البطولات الكبرى.

    "في الواقع، حتى لو استبعدنا كرة القدم الدولية، فإن الذهاب إلى مدريد وتحقيق ما حققه في ذلك الموسم هو أمر لا يقل عن كونه مذهلاً، قبل أن يتراجع نوعًا ما بسبب الإصابات.

    "إذا كان لائقًا بدنيًّا، فسيلعب. ولا يهم في أي مركز أيضًا. في الواقع، لا يهم المركز لأنه موهوب للغاية. أنا سعيد جدًّا من أجله لأنه على الرغم من أن بعض الناس لا يحبون هذا النوع من الغطرسة أو تلك الثقة بالنفس، وقد يفسرها البعض بشكل خاطئ، إلا أنني أحب ذلك لأنه لا يؤثر أبدًا على أدائه في المباراة.

    "عادةً ما تجد لاعبين يعتقدون أنهم رائعون، وهم بالفعل رائعون، لكنهم أحيانًا يتصرفون وكأن الخطة يجب أن تتكيف معهم. وهو ليس من هذا النوع من اللاعبين".

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  • اختلاف بيلينجهام عن صلاح

    وعندما سُئل بمزيد من التفصيل عن تلك الصفات — حيث غالبًا ما يطمس أفضل اللاعبين في هذا المجال الخط الفاصل بين الثقة بالنفس والغطرسة — أضاف ميرفي: "لا يتوافق ذلك دائمًا مع أخلاقيات العمل الاستثنائية.

    "إذا نظرنا إلى أفضل اللاعبين على مر السنين، قد ننظر إلى بعضهم ونقول: نعم، كان رائعًا، لكنني لم أره يرجع للدفاع أو يضغط على الخصم أو يغلق المساحات. صلاح مثال جيد على ذلك. فهو لا يهتم كثيرًا بالدفاع، لكن هذا لا يهم لأنه يضمن لك الفوز في العديد من المباريات. أما بيلينجهام، فهو يجمع بين الاثنين.

    "إنه يبدو لي مذهلاً للغاية، حيث يستمتع بما يفعله. ويمكنه حسم المباريات بمفرده. إنه ببساطة لاعب استثنائي. أما أولئك الذين شككوا في أنه يجب أن يلعب، أو حتى بعض المقالات التي اقترحت أنه يجب أن يبقى في المنزل، فيجب أن يخجلوا من أنفسهم، وأن يعتذروا علنًا".

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كأس العالم 2026: إنجلترا تواجه هالاند والنرويج في ميامي

    سجل بيلينجهام أربعة أهداف وصنع تمريرة حاسمة في كأس العالم 2026. ولولاه، لما كانت إنجلترا تستعد لمواجهة ربع النهائي مع إرلينج هالاند والنرويج يوم السبت.

    وستكون هناك حاجة إلى أداء رائع آخر في تلك المباراة، التي ستُقام في قلب مدينة ميامي الحارقة، من نجم ريال مدريد الذي رد على المشككين في المونديال الحالي.

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