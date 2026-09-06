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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
محمد سعيد

بيلينجهام "التقليدي" و3 مفاجآت .. جوزيه مورينيو يتخلى عن قناعاته لسد ثغرة ريال مدريد المزعجة قبل مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا!

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
بيرناردو سيلفا
جود بيلينجهام
إنتر
دوري أبطال أوروبا

الشباب أيضًا حل في يد المدرب البرتغالي

يجد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد نفسه في موقف لا يحسد عليه مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يعاني الميرنجي من نقص عددي حاد في خط الوسط.

ويسعد ريال مدريد لمهمة صعبة في افتتاح مشواره بمرحلة الدوري في بطولة دوري الأبطال 2026-2027، عندما يستضيف العملاق الإيطالي إنتر، الثلاثاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى.

وبعد الهزيمة المفاجئة في "لا كارتوخا" على يد ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الليجا، سيتعين على "سبيشال وان" ابتكار توليفة جديدة أو تغيير نظام اللعب بالكامل لتعويض الغيابات المؤثرة التي ضربت صفوف الملكي.

  • أزمة الغيابات تضرب العمق المدريدي

    يواجه ريال مدريد تحديات متزايدة في توقيت حرج من الموسم، حيث أدت سلسلة من الإيقافات والإصابات إلى تجريد الفريق من خياراته الأساسية في خط الوسط.

    ويفتقد الميرنجي لخدمات برناردو سيلفا بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في مواجهة سابقة ضد مانشستر سيتي، بينما يغيب الثنائي أردا جولر وإدواردو كامافينجا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء من النسخة السابقة، وينضم إليهم أوريليان تشواميني الذي لا يزال يواصل عملية التعافي من إصابته.

    هذه الوضعية الصعبة تركت مورينيو مع لاعب وسط طبيعي واحد فقط متاح وهو فيدي فالفيردي، مما يضطره للبحث عن حلول غير تقليدية لسد الثغرة في خطة 4-2-3-1 المعتادة.

    قد صرح مورينيو في وقت سابق حول التوازن في الفريق، قائلًا: "بيلينجهام لديه غريزة تهديفية، يجب أن يلعب بالقرب من المنطقة"، إلا أن مثل هذه الظروف الصعبة ستجبر البرتغالي على تغيير قناعاته بشكل إلزامي.


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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    بيلينجهام وألكسندر أرنولد كحلول طوارئ

    ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، يعد جود بيلينجهام المرشح الأبرز للتراجع إلى الخلف ومساندة فالفيردي، مستفيدًا من مرونته التكتيكية العالية التي أظهرها منذ وصوله للقلعة البيضاء.

    ورغم رغبة مورينيو في إبقاء الدولي الإنجليزي قريبًا من منطقة الجزاء، إلا أن الضرورة قد تفرض إعادته لمركز "المحور"، وهو رأي دعمه سابقًا تشابي ألونسو حين قال خلال الفترة التحضيرية: "بالنسبة لي، بيلينجهام هو لاعب خط وسط صريح"، مما يعزز إمكانية الاعتماد عليه في هذا الدور الدفاعي والمنظم خلال المواجهات المقبلة.

    من جانب آخر، يبرز اسم ترينت ألكسندر أرنولد كخيار تكتيكي مثير للاهتمام، حيث استخدمه مورينيو بالفعل في أدوار مركبة خلال مباريات سابقة، كان أبرزها ودية فيورنتينا

  • هاوسين وتجربة "ليبرو" الوسط الجديد

    الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أن الاسم الثالث المطروح على طاولة مورينيو هو الشاب دين هاوسين، الذي يتمتع بعلاقة ممتازة مع الكرة تجعله مؤهلًا للعب في وسط الملعب رغم كونه مدافعًا في الأصل.

    هاوسين الذي بدأ مسيرته كمهاجم صريح في مراحل التكوين، تحول إلى مدافع بفضل مدربه السابق ديفيد سانتوس، لكن قدراته في الخروج بالكرة وتسديداته القوية جعلت مورينيو يثق في إمكانياته منذ أن طلبه بالإعارة لصفوف روما الإيطالي في وقت سابق من مسيرته التدريبية هناك.

    يتذكر الجميع الهدف الرائع الذي سجله هاوسين مع روما ضد فروسينوني، عندما انطلق من وسط الملعب ووضع الكرة في "المقص"، وهو ما يعطي مورينيو مؤشرًا على قدرة اللاعب في التحكم برتم اللعب في مناطق متقدمة.


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    فرصة ذهبية للشباب

    في ظل الغيابات الكبيرة، تبرز فرصة ذهبية للاعب الأكاديمية خورخي سيستيرو، خصوصًا مع غياب تياجو بيتاريتش الذي يعاني من إصابة بالتواء في الركبة تعرض لها في التدريبات.

    سيستيرو البالغ من العمر 20 عامًا، حظي بثقة مورينيو الذي أدرجه ضمن قائمة الـ 15 لاعبًا المختارين لتدعيم الفريق الأول في بداية الموسم، مستفيدًا من خبراته السابقة تحت قيادة تشابي ألونسو وأربيلوا، حيث شارك في مباريات رسمية بالدوري ودوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا.

    وبعد رحيل مانويل أنخيل إلى فولهام الإنجليزي في نهاية سوق الانتقالات، أصبح سيستيرو الخيار الأقرب للمشاركة في فترات النقص العددي الحالية.

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