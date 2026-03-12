Goal.com
بيلجريني يرد على برنارديسكي، ثم العارضة توقف روما وبولونيا: 1-1، كل شيء سيتحدد في مباراة الإياب

استرجع البث المباشر للسباق.

بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري ضد جنوة وفيرونا على التوالي، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1: في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب دال آرا، يتقاسم الفريقان النتيجة. بعد هدف التقدم للروسوبليو، الذي سجله برنارديسكي بضربة ملتفة بيسراه بعد عمل فردي رائع من رو، رد لورينزو بيليجريني بالتعادل، حيث سجل من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة مالين (التي أثارت بعض الاحتجاجات من جانب لاعبي بولونيا).

سيتحدد كل شيء في مباراة الإياب بعد سبعة أيام بالضبط في ملعب أوليمبيكو (ستقام المباراة في العاصمة بسبب ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري).

  • الجدول

    بولونيا - روما 1-1

    الهدافون: 50' برنارديسكي (بولونيا)، 71' بيليجريني (روما)

    بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو (85' زورتيا)، كاسال (84' فيتيك)، لوكومي، ميراندا (79' ليكوغيانيس)؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو (71' كامبياغي)؛ كاسترو (79' دالينغا). مدرب: إيطاليانو

    روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك (66' هيرموسو)؛ رينش (58' تسيميكاس)، إل عيناوي (66' بيليجريني)، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة (46' فاز)؛ مالين. المدرب: جاسبيريني

    الحكم: جابلونسكي

    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب)، ويسلي (ر)، كاسال (ب)، كريستانتي (ر)

    طرد: -

  • الأهداف والأحداث البارزة

