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Donny Afroni
ترجمه

تأثير بيكهام .. هاري كين يكشف كواليس انتقاله إلى بايرن ميونخ

هاري كين
ديفيد بيكهام
بايرن ميونخ
الدوري الألماني

كين يتألق في ألمانيا

تحدّث هاري كين بصراحة عن التأثير العميق الذي تركه ديفيد بيكهام في مسيرته، معترفاً بأن السير على خطى مثله الأعلى بالانتقال إلى الخارج كان أفضل قرار في حياته المهنية.

واستعاد قائد منتخب إنجلترا انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونخ، فيما تلقى رسائل مؤثرة من أساطير مثل ستيفن جيرارد.

  • اقتفاء أثر أسطورة مانشستر يونايتد

    كشف كين أن قراره بمغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز نحو الدوري الألماني كان متجذرًا بعمق في إعجابه ببيكهام منذ طفولته. فقد نشأ في المنطقة ذاتها من لندن والتحق بالمدرسة نفسها التي درس فيها قائد منتخب إنجلترا السابق، وتابع كين عن كثب انتقال بيكهام المدوّي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد عام 2003.

    وفي حين ظل كثير من اللاعبين الإنجليز متردّدين تقليديًا في خوض تجربة اختبار قدراتهم في الدوريات الأجنبية، شعر كين بانجذاب نحو القارة الأوروبية أشعله جزئيًا رؤيته بطله ينجح في إسبانيا.

    وقال كين لـTNT Sports: «لقد ذهب للعب في الخارج، وربما في ذلك الوقت لم أكن أقدّر تمامًا ابتعاده عن الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن مع دخولي هذا العالم وبدء معرفتي المزيد عن نفسي واللعب على أعلى المستويات، عندما اتخذت قرار المجيء إلى هنا، أعلم أنه ليس الأمر الذي يفعله كل اللاعبين الإنجليز، لكنه أفضل شيء فعلته في حياتي. لذا فإن السير على خطاه وخوض تجربة مختلفة كان جزءًا من ذلك».

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  • Harry Kane England goal 2026 World CupGetty

    مطاردة المعبود

    بينما كان يترعرع في الحيّ نفسه ويسير في أروقة المدرسة ذاتها، راقب المهاجم الشاب بيكهام وهو يقود المنتخب الوطني بطموحٍ واضح. لقد منحته رؤية بطلٍ محليٍّ يحقق شهرة عالمية نموذجًا ملموسًا يقتدي به، ما غذّى رغبة كين في تتبّع الخطوات نفسها تمامًا، من نشأةٍ في شمال لندن وصولًا إلى قيادة منتخب إنجلترا.

    وقال: «كان بيكهام مثلي الأعلى بلا شك. ارتدنا المدرسة نفسها، وترعرعنا في المنطقة ذاتها، وكان قائد منتخب إنجلترا حين كنت أكبر. لذا أردت أن أسير على خطاه».

  • قائد إنجلترا يشيد بستيفن جيرارد

    خلال كأس العالم 2026، حرص كين على تكريم تاريخ المنتخب الوطني من خلال تقديم قميص تذكاري لبيكهام احتفاءً بمشاركاته الدولية الـ115. كما جلبت البطولة موجة من الدعم من أيقونات أخرى في كرة القدم الإنجليزية، وأبرزهم لاعب وسط ليفربول السابق ستيفن جيرارد. ففي رسالة صوتية مؤثرة أرسلها إلى القائد الحالي، أعرب جيرارد عن أسف عميق لأن مسيرتيهما الكرويتين لم تتزامنا قط، ما حرمه من مشاركة الملعب مع واحد من أشد المهاجمين فتكًا في البلاد.

    وتعليقًا على رسالة جيرارد، أشاد كين بلاعب الوسط باعتباره واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية والعالمية على حد سواء.

    وقال: «من المؤسف أننا لم نحظَ قط بفرصة اللعب معًا. ستيفي واحد من أفضل لاعبي الوسط على الإطلاق. من الواضح أنني تابعته وأنا أكبر، لكن أعتقد أنك عندما تكون في هذا الوسط، وعندما تراهم يتدربون كل يوم، وتسمع بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي يتحدثون عن طريقة تدريبه أو طريقة ضربه للكرة أو طريقة تمريره، فقد كان لاعبًا جماعيًا بكل معنى الكلمة صعودًا وهبوطًا على أرض الملعب».

    وأضاف: «ستيفي واحد من أعظم لاعبي إنجلترا على الإطلاق، وبكل تأكيد من أفضل لاعبي الوسط الذين أنجبناهم، بل وعلى مستوى العالم أيضًا. كان من الجميل لو لعبت معه. أنا متأكد أنني كنت سأسجل بعض الأهداف الإضافية».

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  • kane(C)Getty Images

    أحلام الكرة الذهبية والسباق نحو المجد الفردي

    بعد موسم حافل بأرقام فردية مذهلة، وجد كين نفسه في صدارة الحديث عن الكرة الذهبية. وقد ظل المهاجم متواضعًا بشأن حظوظه، معترفًا بأن أرقامه تتحدث عن نفسها، لكن القرار النهائي يبقى بيد لجنة التصويت بعد موسم مرهق مع النادي والمنتخب على حد سواء.

    وقال نجم توتنهام السابق: "بالطبع، الأمر خارج عن سيطرتي الآن؛ فهو في النهاية يعود إلى المصوتين وإلى أولئك الذين يتخذون القرار. لذا، علينا أن ننتظر ونرى. إنه أمر غريب بعض الشيء لأنني، كما تعلمون، أركز بالفعل على هذا الموسم وأفكر في الموسم المقبل، أفكر فيما إذا كان بإمكاني أن أصبح أفضل، وما إذا كان بإمكاني مواصلة التطور. لكن في الوقت نفسه، أريد أيضًا أن أقدّر حق التقدير كل ما حققته حتى الآن".

الدوري الألماني
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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