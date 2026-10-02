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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora
لؤي محمد

بيسيرو في حوار لجول (2/2): صلاح أضاع فرصة السعودية.. كريستيانو ليس لاعبًا احتياطيًا.. ورحيل بنزيما "طبيعي"

حصريًا
خوسيه بيسيرو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
كريم بنزيما
دوري روشن السعودي
العلا
الهلال
النصر
السعودية
كأس آسيا
جيورجوس دونيس
البرتغال
مصر
فرنسا
المملكة العربية السعودية
اليونان

هذا الثنائي الأقرب للتتويج بالدوري السعودي.. وصفقات الهلال لن تحسم سباق المنافسة

المحترفون الأجانب أفادوا الكرة السعودية.. والأخضر يملك مقومات لقب كأس آسيا

تفاصيل صغيرة حرمتني من لقبين كبيرين.. وأحلم بالتدريب في كأس العالم

من موقعه الحالي مع العلا، وبخبرة مدرب سبق أن عاش الكرة السعودية في مرحلة مختلفة، يقدّم جوزيه بيسيرو قراءة خاصة للمشهد الحالي في المملكة، بعد سنوات شهدت خلالها المسابقة تحولًا كبيرًا مع دخول الأندية في مرحلة جديدة من الاستثمار واستقطاب أبرز نجوم العالم.

وفي الجزء الثاني من حواره مع جول، يفتح بيسيرو العديد من الملفات التي تشغل الكرة السعودية، بداية من سباق دوري روشن المشتعل منذ الجولة الأولى، وتأثير تعاقدات الهلال الكثيرة على سير المنافسة، مرورًا برحيل كريم بنزيما عن الزعيم، وموقفه من استمرار كريستيانو رونالدو لاعبًا أساسيًا مع النصر، وصولًا إلى محمد صلاح والفرصة التي يرى أن الدوري السعودي كان يمكن أن يمثلها في هذه المرحلة من مسيرة النجم المصري.

كما يتحدث بيسيرو عن فيكتور أوسيمين، مهاجمه السابق مع منتخب نيجيريا، ويكشف رؤيته لتأثير المحترفين الأجانب والنجوم العالميين على اللاعبين السعوديين، قبل أن يقيّم حظوظ "الأخضر" في المنافسة على لقب كأس آسيا، مستندًا إلى معرفته السابقة بالكرة السعودية وتجربته على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

ولا يكتفي المدرب البرتغالي بقراءة الحاضر، إذ يعود إلى محطتين من أكثر اللحظات أهمية في مسيرته، عندما قاد سبورتنج لشبونة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، ثم المنتخب النيجيري إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، متوقفًا عند التفاصيل الصغيرة التي يرى أنها حرمته من التتويج في المباراتين، قبل أن يكشف عن حلمه الذي لم يتحقق بعد.

طالع الجزء الأول:

بيسيرو في حوار لجول (2/1): هذا الفارق الحقيقي بين الأهلي والزمالك.. وسبب واحد وراء تراجع مستوى زيزو

وإلى الجزء الثاني من الحوار:

  • ناديك السابق الهلال تعاقد مع نجوم عدة، بينما خسرت أندية أخرى بعض محترفيها لأسباب مالية. هل تعتقد أن هذا الفارق قد يؤثر على سباق اللقب؟

    الهلال تعاقد مع لاعبين مميزين، وبجودة عالية، ليزداد قوة خصوصًا أن لديه أصلًا لاعبين مميزين، ومع ذلك أرى أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تحدد الفوز بالألقاب، هذه العوامل تتعلق بالتنظيم والهيكل والقيادة.

  • Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

    هل تفاجأت برحيل كريم بنزيما عن الهلال؟

    لا أعرف أسباب رحيله، لكن في كرة القدم من الطبيعي ألا ينجح اللاعبون في بعض المشاريع التي يشاركون فيها.

  • ارتبط اسم فيكتور أوسيمين، لاعبك السابق في منتخب نيجيريا، بالانتقال إلى الهلال في عدة مناسبات. هل تعتقد أنه كان سيتناسب مع الأجواء في السعودية؟

    فيكتور أوسيمين مهاجم من النخبة، يتمتع بأخلاقيات عمل نادرة وشراسة تنافسية. كان سيتأقلم مع أي بيئة. ولو اختار السعودية، لكان أحد أبرز نجوم الدوري، لأن التزامه باللعبة مطلق.

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    محمد صلاح كان قريبًا من الانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين. هل تعتقد أنه أخطأ بالانتقال إلى طرابزون سبور؟

    صلاح أيقونة. هو مَن سيعرف ما هو الأفضل بالنسبة إليه، لكن بصراحة، أعتقد أن الدوري السعودي كان المسرح المثالي له في هذه المرحلة من مسيرته. لقد ضاعت فرصة وجوده هنا كأحد أبرز رموز المشروع السعودي.

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    لو كنت في موقع أنجي بوستيكوجلو، هل كنت ستعتمد على كريستيانو رونالدو أساسيًا بشكل منتظم، أم ستحوله إلى لاعب بديل بسبب تقدمه في العمر؟

    كنت سأشركه دائمًا. كريستيانو ليس لاعبًا عاديًا. طالما أنه يمتلك هذا الشغف والحيوية، فعليه أن يكون في الملعب. إنه يجبر الجميع من حوله على أن يكونوا أفضل، وكما رأينا بالفعل في بداية هذا الموسم، فإنه يواصل تسجيل الأهداف وحسم المباريات.

  • عايشت كرة القدم السعودية في حقبة مختلفة تمامًا. هل تعتقد أن وصول النجوم العالميين أفاد اللاعبين السعوديين فعلًا، أم أن العدد الكبير من اللاعبين الأجانب أثّر على فرصهم في اللعب وتطورهم؟

    لقد ساعدوا، ولا يزالون يساعدون، بشكل هائل. التدرب يوميًا إلى جانب لاعب سبق له الفوز بالكرة الذهبية أو التتويج ببطولة أوروبية يرفع مستوى أي لاعب محلي. لقد ارتفعت المتطلبات، وهذا سيجعل المنتخب السعودي أكثر نضجًا بكثير.

    واقع كرة القدم السعودية في هذه اللحظة لا يُقارن بما عايشته عندما كنت مدربًا للهلال والمنتخب السعودي. على كل المستويات، وفي كل الجوانب، تطورت كرة القدم بشكل هائل. كل هذا الاستثمار والتطور سيؤتي ثماره على المديين القصير والمتوسط.

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    هل تعتقد أن المنتخب السعودي، تحت قيادة جورجيوس دونيس، قادر على الفوز بكأس آسيا على أرضه؟

    لديه كل الظروف اللازمة. أفضلية اللعب على أرضه قوية جدًا، ودونيس يعرف الواقع السعودي بشكل جيد جدًا. اللاعبون السعوديون أصبحوا أفضل إعدادًا من أي وقت مضى، وحتى أمام المنافسين الأقوياء الذين سيواجهونهم، لديهم فرص جيدة جدًا.

  • مَن تتوقع أن يفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؟

    البطل الحالي النصر، والهلال هما، من وجهة نظري، أبرز المرشحين للقب.

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    إذا أُتيحت لك فرصة إعادة مباراة واحدة في مسيرتك التدريبية، فهل ستختار نهائي كأس أمم أفريقيا أم نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وماذا كنت ستغير؟

    إنه خيار مستحيل، لأني لا أستطيع أن أضع أهمية إحداهما جانبًا مقارنة بالأخرى. كلتاهما تمثلان أعلى نقطتين في مسيرتي، وهما تتويج لمسيرتين من الكفاءة والتفاني الهائلين.

    نهائي كأس الاتحاد الأوروبي كان حدثًا ترك بصمة عميقة في تاريخ سبورتنج لشبونة، وكنا نستحق ذلك اللقب. ومن ناحية أخرى، كان لنهائي كأس أمم أفريقيا مع نيجيريا بُعد اجتماعي وعاطفي لا يمكن وصفه. كنا نمثل آمال وفرحة أكثر من 200 مليون شخص.

    أما بالنسبة إلى ما كنت سأغيره، فمن الصعب جدًا تحديد ذلك. في كرة القدم على مستوى النخبة، وخصوصًا في نهائيات بهذا الحجم، يتم دفع العمل التكتيكي والإعداد إلى أقصى حد، لكن النتيجة في النهاية تتوقف على أصغر التفاصيل. الأمر لا يتعلق بتغيير تبديل أو طريقة لعب، وإنما بالسيطرة على تلك اللحظات الصغيرة التي لا يمكن التدريب عليها: كرة تصطدم بالقائم وتخرج، أو قرار يتم اتخاذه في جزء من الثانية تحت وطأة إرهاق هائل، أو الفاعلية في تفصيل دفاعي. لكن ما يبقى هو الفخر الهائل بقيادة تلك المشاريع ووضع تلك الفرق على أعلى مسرح.

  • بعد كل تجاربك مع الأندية والمنتخبات، ما الحلم التدريبي الذي لا يزال جوزيه بيسيرو يسعى إلى تحقيقه؟

    في الوقت الحالي، هدفي الرئيسي هو الفوز باللقب (لقب دوري الدرجة الأولى السعودي) مع العلا، وهو هدف يحقق لي الإشباع بنسبة 100%. في المستقبل، أود تحقيق هدف التواجد في كأس العالم مع أحد المنتخبات. لكن قبل كل شيء، رغبتي الأكبر هي مواصلة العمل في هذه المهنة بالشغف والحيوية اللذين أشعر بهما اليوم.