بيسيرو في حوار لجول (2/1): هذا الفارق الحقيقي بين الأهلي والزمالك.. وسبب واحد وراء تراجع مستوى زيزو

كنت سأحقق نجاحًا كبيرًا لو استمريت مع الأهلي.. وشعرت بخيبة أمل بعد رحيلي عن الزمالك

لهذا السبب يهيمن الأحمر ويعاني الأبيض في دوري أبطال أفريقيا

"التوازنات" أرهقتني في الزمالك.. ورحيل زيزو أثر على مسيرتي مع النادي

حُرمت من دوري روشن بـ"قرار مجحف".. وانتظروا العلا بين كبار السعودية

يملك البرتغالي جوزيه بيسيرو مسيرة تدريبية طويلة وضعته في محطات مختلفة داخل أوروبا وأفريقيا وآسيا، لكنه يحتفظ بعلاقة خاصة مع الكرة المصرية والسعودية، بعدما خاض أكثر من تجربة مع أندية ومنتخبات في البلدين.

ويعود بيسيرو حاليًا إلى المشهد السعودي من بوابة العلا، الذي يتولى تدريبه في دوري الدرجة الأولى، واضعًا هدف الصعود إلى دوري روشن للمحترفين ضمن أولوياته، ثم تحويل الفريق إلى أحد الكبار المنافسين على اللقب في المستقبل القريب.

وسبق لبيسيرو أن خاض تجربتين قصيرتين مع قطبي الكرة المصرية، قاد الأهلي بين أكتوبر 2015 ويناير 2016، حيث طلب الرحيل لتدريب بورتو البرتغالي، قبل أن يعود إلى الدوري المصري بعد نحو عقد لتولي قيادة الزمالك بين فبراير ومايو 2025، في تجربة كانت مليئة بالأحداث المثيرة رغم قصر مدتها.

وبين التجربتين، تنقل المدرب البرتغالي بين عدد من المحطات البارزة، من بينها بورتو وسبورتنج لشبونة وبراجا في بلاده البرتغال، كما تولى تدريب منتخب نيجيريا، وقاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وفي الجزء الأول من حواره مع جول، يتحدث بيسيرو عن تجربتيه مع الأهلي والزمالك، ويكشف الفارق الذي لمسه بين الناديين على المستوى المؤسسي والداخلي، كما يتناول الأسباب التي يرى أنها تقف وراء اختلاف نتائج الفريقين في دوري أبطال أفريقيا على مر السنين، ويتحدث عن ظروف عمله مع الزمالك والقرارات التي فرضت عليه التعامل مع ما وصفه بـ"التوازنات" داخل النادي.

كما يتطرق المدرب البرتغالي إلى انتقال أحمد سيد "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي، وتأثير ذلك على فريقه في تلك الفترة، وإلى نص الحوار: