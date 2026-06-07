بيريز يعود لأيام الماضي ونسبة متقاربة للغاية.. الإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات ريال مدريد

أعادت هذه النتيجة المتقاربة إلى الأذهان أجواء ومنافسات الماضي البعيد، وتحديدًا حقبة أواخر التسعينيات وبداية الألفية الحالية، حيث كشفت الأرقام النهائية عن تراجع واضح في لغة الاكتساح الساحق التي اعتاد عليها بيريز في تاريخه الإداري.

فالرئيس التاريخي الذي فاز في انتخابات عام 2004 بنسبة تجاوزت 91٪؜ أمام لورينزو سانز، وظل يتربع على عرش النادي بالتزكية دون وجود أي منافس في الدورات الانتخابية المتتالية منذ عودته عام 2009 وجد نفسه اليوم أمام واقع جديد وفرضت عليه الصناديق معركة حقيقية تقاربت فيها النسب بشكل لم يحدث منذ عشرين عامًا.

ويأتي هذا التحول الإداري والتقارب الرقمي الكبير نتيجة لرغبة قطاع واسع من أعضاء النادي الملكي في التغيير وتجديد الدماء الإدارية، خاصة بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم من الموسم الأخير دون تحقيق أي ألقاب محلية أو قارية.

وهو ما استغلته حملة المنافس الشاب ريكيلمي بذكاء عبر تقديم وعود رياضية واقتصادية جريئة، والتركيز على قضايا مصيرية مثل الحفاظ على هوية النادي ورفض أي أفكار تتعلق بالخصخصة وتحويل النادي إلى شركة.



