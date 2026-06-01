وجه رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، رسالة واضحة بخصوص مستقبل فينيسيوس جونيور، مشدداً على أنه لن يقف في طريق اللاعب إذا ما رغب في مغادرة ملعب "سانتياجو برنابيو". ويعد المهاجم البرازيلي حالياً محوراً لتكهنات انتقال متزايدة، في ظل التباطؤ المستمر في مفاوضات تجديد عقده طويل الأمد في العاصمة الإسبانية.
"المال ليس الأهم".. بيريز يفتح باب الرحيل أمام فينيسيوس وسط تعقيدات التجديد!
بيريز يفتح الباب أمام رحيل محتمل
في مقابلة مع صحيفة "إل باييس"، أوضح بيريز أن ريال مدريد لن يعرقل طريق فينيسيوس في حال قرر المهاجم البحث عن تحدٍ جديد في مكان آخر. ومع سير مفاوضات العقد ببطء في الوقت الراهن، أضافت تصريحات الرئيس إثارة جديدة حول مستقبل النجم الذي أصبح الواجهة الأبرز لنجاحات النادي الأخيرة.
وتطرق بيريز للوضع قائلاً: "هناك متسع من الوقت لتوقيع التمديد. أود أن يبقى هنا طوال حياته؛ فهو مرتبط بشدة بالنادي. هل تعرفون من لا يحبه؟ الأشخاص غير المشجعين لريال مدريد. وإذا كان لا يرغب في البقاء في مدريد وأراد التوقيع مع نادٍ آخر، فسيكون حراً في القيام بذلك. لن أجبره على أي شيء، ولن يكون المال هو العامل الأهم؛ فهو لم يكن كذلك أبداً".
أزمة تجديد العقد في سانتياجو برنابيو
بينما يحتفظ الرئيس بهدوئه، أشار اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بالفعل إلى أنه "ليس في عجلة من أمره" للالتزام بشروط جديدة. ونوّه الدولي البرازيلي مؤخراً إلى أن هناك الكثير لمناقشته مع النادي، مما يضع الكرة فعلياً في ملعب ريال مدريد فيما يخص توقعاته المالية ومكانته داخل الفريق.
وعلى الرغم من غياب الالتزام الفوري، لا تزال العلاقة بين اللاعب ومجلس الإدارة ودية. ولطالما نظر ريال مدريد إلى الموهبة الفذة القادمة من "فلامنجو" كأحد ركائز مشروعه الرياضي، لكن وصول أسماء لامعة أدى إلى تغيير التسلسل الهرمي المالي الداخلي، مما أفضى إلى الدخول في فترة من المفاوضات الحذرة بين الطرفين.
التوافق مع مبابي والاحتقان الداخلي
بعيداً عن محادثات العقد، نفى بيريز التكهنات التي تشير إلى عدم قدرة فينيسيوس وكيليان مبابي على اللعب معاً. وكان بعض النقاد قد أشاروا إلى صراع محتمل على النفوذ بين النجمين، حيث زعمت بعض التقارير وجود مؤامرة تهدف إلى إظهار اللاعب الفرنسي بصورة سلبية داخل غرفة الملابس.
وأكد بيريز رداً على سؤال حول الفكرة القائلة بعدم قدرتهما على اللعب سوياً: "أعتقد أن هذا هراء، إنهما أفضل لاعبين في العالم. لقد قادنا فينيسيوس للفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين. ولكن لا ينبغي لنا أن نفقد صوابنا أيضاً؛ ففكرة أنه يتعين عليك الفوز بدوري الأبطال كل عام هي فكرة حمقاء، لم يسبق لأي نادٍ آخر أن فاز بستة ألقاب في عشر سنوات".
عودة مورينيو تضفي تعقيداً جديداً للمشهد
قد يتغير المشهد في سانتياجو برنابيو بشكل أكبر مع العودة المحتملة للمدرب جوزيه مورينيو إلى دكة البدلاء. ويشترك الثنائي في علاقة متوترة نابعة من خلاف أخير حول الإساءة العنصرية المزعومة التي وجهت للاعب البرازيلي من قبل لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني. ومع استمرار تداعيات تلك الحادثة في الأذهان، أثار التوتر المستمر شائعات حول عدم توافق أساسي بينهما، مما يطرح الشكوك حول مدى إمكانية تعايشهما بفعالية في غرفة ملابس واحدة.
تاريخياً، طالما طالب فينيسيوس بدعم لا يتزعزع من إدارة النادي، خاصة خلال المباريات شديدة التوتر. وما إذا كان مورينيو قادراً على توفير هذا الاستقرار مع تحقيق التوازن في تشكيلة مليئة بنجوم الـ "جلاكتيكوس" المتنافسين، فهذا ما قد يحدد في النهاية ما إذا كان البرازيلي سيبقى أو سيختار الحرية التي منحه إياها بيريز علناً في الوقت الحالي.