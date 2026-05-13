وقد تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين الغريمين في "الكلاسيكو" عقب المزاعم المثيرة التي أطلقها بيريز بأن العديد من الألقاب قد "سُرقت" من النادي العاصمي.
"وضع بيريز مثير للشفقة" .. رافا يوستي يهاجم رئيس ريال مدريد: يتهم برشلونة بالسرقة للتستر على كوارثه!
يوستي ينتقد "الستار الدخاني" الذي أطلقه بيريز
وفي حديثه قبيل مباراة برشلونة ضد ألافيس، لم يتردد يوستي في إبداء رأيه بشأن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده بيريز. فقد أشار رئيس نادي برشلونة إلى أن الاتهامات المتعلقة بقضية نيجريرا والتحيز التحكيمي ما هي إلا تكتيك يهدف إلى صرف الانتباه عن فشل ريال مدريد في تحقيق النجاحات المحلية مقارنة بمنافسه الكتالوني.
وقال يوستي: "بدت كلمات فلورنتينو مثير للشفقة ومليئة بالأكاذيب. هذه المناورة من قبل فلورنتينو بيريز للتغطية على كارثة رياضية استمرت لمدة عامين لن تقوده إلى أي مكان. إنها ستارة دخان لمحاولة تبرير سوء الإدارة الرياضية. نحن مشجعو برشلونة سعداء للغاية ولن يسلبنا شيء سعادتنا".
تحليل واقعي لادعاءات "سرقة" حقوق النشر
ينبع التوتر من ادعاء بيريز الاستثنائي بأنه كان ينبغي أن يفوز بضعف عدد الألقاب خلال فترة توليه منصبه. فقد أشار رئيس نادي ريال مدريد مؤخرًا إلى أن عدد ألقابه في الدوري كان من الممكن أن يصل إلى 14 لولا «سرقتها»، وهو تصريح يرى يوستي أنه غير صحيح من الناحية الواقعية ومهين لجهود تشكيلة برشلونة الحالية.
واستطرد يوستي: "سبعة ألقاب دوري مسروقة؟ هذا كذب تام. الأمر ليس كذلك، من الناحية الموضوعية. هو يعلم ذلك، لكننا سندافع عن أنفسنا؛ نحن مدينون بذلك للجماهير والنادي. لا أحد يمس هذا النادي. لا يستحق الأمر الحديث عن نيجريرا مرة أخرى، بعد أن فزنا بلقبين في الدوري بفضل مشروع يضم لاعبي لا ماسيا وآخرين وصلوا من خارج النادي".
إجراءات قانونية تلوح في الأفق
وفي الوقت الذي تتواصل فيه تبادل الانتقادات الحادة، يعمل نادي برشلونة بالفعل على إعداد رد رسمي عبر قنواته القانونية. ويؤكد النادي أن جميع المدفوعات التي تم سدادها إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا كانت مقابل تقارير فنية مشروعة، وأعرب عن استعداده للرد على هذه الادعاءات أمام القضاء إذا لزم الأمر.
أوضح يوستي: "لا توجد أي مستجدات حتى الآن بشأن الإجراءات القانونية المحتملة. القضية في يد القسم القانوني منذ أمس، وعندما تكون هناك تطورات جديدة سنبلغكم بها. لكن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أبداً، وهذا الرجل قد تجاوزها بالفعل. شاهدت المؤتمر الصحفي لاحقاً، ولم يجعلني أضحك أو أبكي. بل جعلني أشعر بالحزن".
صراع داخل مجلس الإدارة المنقسم
على الرغم من العلاقات المتوترة بين الرئيسين، أشار يوستي إلى أن أعضاء آخرين في الإدارة العليا لريال مدريد حافظوا على مستوى عالٍ من الاحترافية. وحرص على التمييز بين الحملة الشخصية التي يشنها بيريز وسلوك المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى في سانتياجو برنابيو.
يوستي اعترف: "يوم الأحد، حضر بيري، الرئيس الفخري، وجزء من مجلس إدارته برفقة إميليو بوتراجينو أيضًا. كانوا لطفاء للغاية. ليس لدي ما أقوله لهم، لكن الممثل الأعلى للنادي هو الرئيس، وعندما يدلي بتصريحات كهذه، أعتبرها مثير للشفقة وغير صحيحة".