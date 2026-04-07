كأن فلورنتينو بيريز مدريدي وأربيلوا برشلوني! .. مايكل أوليسي انتقم للامين يامال وجهد فينيسيوس كُسر على صخرة "سوء الحظ" أمام بايرن ميونخ

"ريال مدريد مختلف في دوري أبطال أوروبا" > "مايكل أوليسي لاعب لا يظهر في القمم" .. مقولتان تأكد عدم صحتهما الليلة في قلب "سانتياجو برنابيو"!
الليلة، نجح الفرنسي الشاب في قيادة البافاري لإسقاط الميرينجي في معقله، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.
ثنائية كتيبة فينسنت كومباني سجلها الكولومبي لويس دياز والإنجليزي هاري كين في الدقيقتين 41 و46، قبل أن يقلص الفرنسي كيليان مبابي الفارق محرزًا هدف كتيبة ألفارو أربيلوا الوحيد في الدقيقة 74 من عمر المباراة.
بعيدًا عن أحداث المباراة ككل، التي استعرضناها في هذا التقرير، دعنا نسلط الضوء في السطور التالية تحديدًا على الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور من ريال مدريد، ومايكل أوليسي من بايرن ميونخ..