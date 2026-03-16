في كومو، الذي انضم إلى نخبة كرة القدم الإيطالية – ويخوض صراعاً من أجل حجز مكان في دوري أبطال أوروبا – تتألق نجمة ماكسيمو بيروني. صانع الألعاب ومحرك إيقاع الفريق اللارياني هو السر الذي لم يعد خفياً على فريق فابريغاس، وقد بدأت الأندية الكبرى الأخرى في إيطاليا تدرك ذلك أيضاً. ستندلع مزايدة حقيقية على لاعب مانشستر سيتي السابق في الصيف، عندما يحاول فريقان كبيران – إنتر ونابولي – شن هجوم على اللاعب الذي يتابعونه ويقدرونه منذ فترة طويلة. لكن كومو، مدعومًا بتأهله المؤكد إلى البطولات الأوروبية، سيصمد أمام هذه المحاولات.
بيروني يثير ضجة في سوق الانتقالات: نابولي وإنتر يتنافسان على نجم كومو. كونتي يضغط، والأرجنتيني في مارادونا فكرة واقعية
أفكار إنتر ونابولي
وقد قدم الصحفي ماتيو موريتو آخر المستجدات بشأن وضع بيروني عبر قناة يوتيوب. وأشار الخبير إلى نابولي وإنتر على وجه التحديد باعتبارهما الناديين الأكثر جدية في إيطاليا للتعاقد مع لاعب الوسط. ويحظى الأرجنتيني بإعجاب كبير من جانب إنتر، الذي أبدى تقديره الشديد للاعب، لكنه لم يبدأ بعد في إجراء اتصالات مباشرة مع الوكلاء المحيطين به. لكن النادي الذي يحاول بشكل أكثر نشاطاً هو نابولي، الذي يعتبر بيروني خياراً ملموساً. فالأزوريون يتابعونه منذ فترة طويلة ويعتبرونه أحد الأهداف المحتملة. باختصار، يتعلق الأمر بطلب صريح من كونتي الذي أكد مؤخرًا رغبته في البقاء، حتى وإن كان سيتعين عليه الاجتماع مع إدارة النادي في نهاية الموسم. لاعب فيليز السابقهو المرشح المفضل في حال غادر ستانيسلاف لوبوتكا نابولي الصيف المقبل، لكنه قد يصل أيضًا في حال بقاء السلوفاكي.
كومو يحاول التمسك ببيروني
تضغط أندية الدرجة الأولى الإيطاليةبقوة، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لكومو الذي لا يعاني بالتأكيد من مشاكل مالية، بل إنه يستعد لموسمه الأوروبي الأول، وإن كان لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك في دوري أبطال أوروبا أم الدوري الأوروبي. بعد عام من الإعارة من مانشستر سيتي، حصل نادي كومو في الصيف على حقوق ملكية اللاعب المولود عام 2003، مع ترك 30% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب للناادي الإنجليزي. لا يزال المشروع على ضفاف البحيرة في بدايته، ومن الصعب التكهن ببيع لاعب بهذه الأهمية: لذا سيتعين معرفة ما إذا كان النادي يرغب في بيعه، وبأي أرقام، وما هي العروض التي ستصل.
يبلغ اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، والمتعاقد حتى عام 2029، أفضل موسم في مسيرته: فقد خاض بالفعل 31 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 تمريراتحاسمة، كما أنه لاعب أساسي في التشكيلة التي بنىها فابريغاس والتي يديرها الأرجنتيني بنفسه. وهو تحالف سيحاول سوق الانتقالات كسره.