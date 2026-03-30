بيرغومي: "تونالي تخلص من الشبح. علينا الاعتماد على بيو إسبوزيتو. بالنسبة لي أيضاً، البوسنة أفضل من ويلز"

عندما سجل تونالي الهدف، قلت في التعليق المباشر: «أخيرًا». أخيرًا لأن ذلك الهدف كان بمثابة تحرير، لأنني رأيت «الشياطين» في الشوط الأول. كان هناك شعور بالثقل، أو ما يمكن أن نسميه بين قوسين «الخوف من الفشل».





في الشوط الأول، كان من الواضح أن الكرة ثقيلة، ثم قام رينو بتعديل التكتيك في الشوط الثاني لأننا لم نفهم الكثير في الشوط الأول، كان علينا، في رأيي، الوصول إلى المهاجمين بشكل أسرع، لكننا لم نتمكن من ذلك أبدًا.





عندما تلعب بتشكيلة 3-5-2، لا يمكنك تجاوز اللاعبين، باستثناء بوليتانو قليلاً، ولذلك تحتاج إلى تمرير الكرة إلى المهاجمين. في الشوط الثاني، رأينا شيئاً مختلفاً وفزت بالمباراة