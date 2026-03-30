Bergomi Getty Images
Emanuele Tramacere

ترجمه

بيرغومي: "تونالي تخلص من الشبح. علينا الاعتماد على بيو إسبوزيتو. بالنسبة لي أيضاً، البوسنة أفضل من ويلز"

بالنسبة للمدافع السابق في منتخب إيطاليا وإنتر، كان الشعور بثقل الفشل يكتنف الأجواء في المباراة ضد أيرلندا الشمالية. والآن، تأتي بوسنة والهرسك التي يمكن التغلب عليها

بيبي بيرغومي يعرف جيداً التوترات والضغوط التي تفرضها قميص المنتخب الإيطالي. في عام 1982، فاز بكأس العالم مع إيطاليا وهو لا يزال مبتدئًا تقريبًا، ويود أن يرى تلك التوترات الإيجابية وليس السلبية مرة أخرى في صفوف الأزوري الذين سيواجهون غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026، ابتداءً من الساعة 20:45 في مدينة زينيكا، البوسنة في نهائي تصفيات كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026.


وفي حديثه إلى صحيفة توتوسبورت، شدد "العم" على الشعور بالخوف الذي ساد أمام أيرلندا الشمالية، مما يبعث على التفاؤل تجاه مباراة البوسنة. كما أنهى بيرغومي الجدل الذي أثاره ديماركو حول احتفاله الذي التقطته كاميرات راي في نهاية مباراة ويلز والبوسنة.

    عندما سجل تونالي الهدف، قلت في التعليق المباشر: «أخيرًا». أخيرًا لأن ذلك الهدف كان بمثابة تحرير، لأنني رأيت «الشياطين» في الشوط الأول. كان هناك شعور بالثقل، أو ما يمكن أن نسميه بين قوسين «الخوف من الفشل».


    في الشوط الأول، كان من الواضح أن الكرة ثقيلة، ثم قام رينو بتعديل التكتيك في الشوط الثاني لأننا لم نفهم الكثير في الشوط الأول، كان علينا، في رأيي، الوصول إلى المهاجمين بشكل أسرع، لكننا لم نتمكن من ذلك أبدًا.


    عندما تلعب بتشكيلة 3-5-2، لا يمكنك تجاوز اللاعبين، باستثناء بوليتانو قليلاً، ولذلك تحتاج إلى تمرير الكرة إلى المهاجمين. في الشوط الثاني، رأينا شيئاً مختلفاً وفزت بالمباراة

    "بيو هو لاعب يتألق فور دخوله الملعب. إنه لاعب يرفع مستوى الخط الهجومي بأكمله. لا أعرف ما هي الخيارات التي سيتخذها رينو، لكن بيو هو لاعب يجب الاعتماد عليه. إذا كان عليّ تحديد التغييرات في الخط الهجومي، فسأقول إنهما لاعبا الجناح اللذان ركضا كثيرًا، سواء ديماركو أو بوليتانو. لكن بيو هو لاعب يجب أخذه في الاعتبار دائمًا، إنه شاب ذكي، يتحرك جيدًا داخل الملعب وخارجه، أراه ناضجًا جدًا ويمكن أن يكون مفيدًا حقًا لهذه الفريق". 

    "الجدل حول ديماركو؟ أنا أيضاً أعتقد أن البوسنة أفضل من ويلز (يبتسم، ملاحظة المحرر)، لأن ويلز تتفوق علينا في السرعة والمنافسات الفردية والقدرة البدنية، تماماً مثل أيرلندا الشمالية. لكننا يجب أن نعتمد على المهارة الفنية والجودة. بالتأكيد البوسنة أكثر خبرة قليلاً، سنلعب على أرضهم ولديهم لاعبون مثل موهاريموفيتش وكولاسيناتش ودزيكو. باختصار، لاعبون ذوو خبرة لكننا أفضل منهم

    "لقد أثبتت مباراة بيرغامو أن إيطاليا قوية. والآن، بعد هذا الفوز على منافس متواضع في رأيي، أعتقد أن اللاعبين يمكن أن يشعروا براحة أكبرقليلاً من حيث الضغط، حتى وإن لم يتغير الهدف. عليّ أن أعتقد أنهم هم من سيقودون إيطاليا مرة أخرى إلى المشاركة في كأس العالم...


    إذا فكرت في الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا، إسبانيا، وفرنسا، أكثر من غيرها، سأقول لك إن إيطاليا ستكون مجرد ضيف شرف في كأس العالم. لكن عندما تكون هناك، ستخوض المنافسة. لماذا لا نفكر في أننا قد نسير في مسار معين أيضًا؟ أنا لا أقول إننا سنفعل ذلك، لكن دعونا نذهب أولاً ثم نرى ما سيحدث...".

    «وإذا لم ننجح في ذلك، فلا يجب أن نلوم رينو، لأنه انضم إلينا في منتصف الموسم، وخاض مبارياته، ولم يتوفر له الكثير من الوقت، ولم نمنحه حتى فترة تدريب واحدة بعد المباراة الأخيرة ضد النرويج. وبالنسبة لي، فقد أبدى براعة في تكوين فريق، وأعاد إحساس الانتماء الذي كان قد اختفى».

