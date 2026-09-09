بيدري يكشف كواليس فشل تجربته في فالديبيباس: ريال مدريد علمني التواضع ووالدي أخفى عرض برشلونة عني

نبدأ بالحديث عن تجربة الأداء التي خاضها بيدري مع ريال مدريد..

يقول نجم البرسا: "انتهت مسيرتي في «تاسكا فرناندو» بعد ليلة واحدة فقط، والحمد لله. كنت أراهن بكل شيء على كرة القدم. بعد بضعة أشهر، بينما كنت ألعب مع فريق مدينتي، بدأ والدي يتلقى مكالمات هاتفية من أندية كبرى. بدأ كل شيء مع ديبورتيفو؛ ثم جاءت مكالمة من ريال مدريد ليسألوا عما إذا كنت أرغب في خوض تجربة أداء في أكاديمية الناشئين التابعة لهم. لم تكن عائلتي تعرف تماماً كيف تتعامل مع الأمر: كنا أناساً عاديين، دون أي خبرة مع وكلاء اللاعبين أو أمور من هذا القبيل. أتذكر أن بعض الأصدقاء كانوا يسألونني: «ريال مدريد؟ هل ستذهب حقاً؟ هذا جنون»".

وأضاف: "حتى وقت قريب كنت ألعب معهم في الحديقة، أتفهم ما أعنيه؟ بدا الأمر غير واقعي. كنت أردّ: «بالتأكيد. عليّ أن أجرب حظي». حتى أن بعض سكان الحي اتصلوا بنادي برشلونة ليروا ما إذا كانوا مهتمين بي. لكن الحقيقة هي أنني، في ذلك الوقت، لم أكن ضمن دائرة اهتمامهم.

"أتذكر أن أحدهم كان يمزح قائلاً: «لو كان جدك لا يزال على قيد الحياة... يا إلهي» (في إشارة إلى جدي، الذي كان من أشد مشجعي برشلونة وخصم ريال مدريد، محرر)".

بيدري واصل: "رافقني والدي إلى مدريد؛ وعندما وصلت إلى المركز الرياضي، كان الأولاد الآخرون قد استقروا بالفعل في السكن الداخلي ويقضون الصباح في المدرسة. أما أنا، فكنت أبقى طوال اليوم وحيداً في الفندق، دون أن أفعل شيئاً سوى التحديق في هاتفي في انتظار التدريب. لم يكن ذلك أمراً جيداً لمعنوياتي. بعد أسبوع، أعادوني إلى المنزل. ببساطة، لم يكن من المفترض أن تسير الأمور على هذا النحو".

يحكي بيدري أيضًا أثر ما حدث عليه: "في الحقيقة، كانت تجربة علّمتني التواضع. ليس من اللطيف العودة إلى المنزل، ورؤية الأصدقاء، ومعرفة أن الجميع على علم بأنك لم تنجح. ومع ذلك، لن أنسى أبداً الدعم الكبير الذي تلقيته من الجميع. والجميل في الأمر أن الجميع في بلدتي كوميديون: كانوا يتعاملون مع الأمر وكأنه مادة للضحك، قائلين (لا تقلق، جدك ما كان ليسمح أبدًا بحدوث ذلك. كان هناك في الأعلى يتحدث مع الرب. في ذلك اليوم، جعل الرب الثلج يتساقط على مدريد عمدًا!)".