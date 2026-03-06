بيدرو بورو ينفجر غضباً! نجم توتنهام يضرب مقاعد البدلاء في نوبة غضب بعد قرار إيغور تودور باستبداله

تفاقمت الفوضى في موسم توتنهام ليلة الخميس، حيث انفجر بورو غضباً خلال الهزيمة3-1 على أرضه أمام بالاس. لم يستطع الظهير الأيسر الإسباني إخفاء إحباطه بعد أن تلقى توتنهام ضربة قوية أخرى في آماله بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. بلغت الأحداث ذروتها في الدقيقة 74 عندما استبدل المدرب إيغور تودور بورو بـ تشافي سيمونز. وبدا المدافع وهو يوبخ الحكم الرابع روبين ريكاردو أثناء خروجه من الملعب في إظهار واضح لعدم رضاه.

ظل غضب بورو واضحًا عند وصوله إلى مقاعد البدلاء، متجاهلًا محاولات المسؤولين لتهدئته. أفرغ لاعب سبورتنج لشبونة السابق إحباطه على الأثاث، وضرب مقعدًا بعنف قبل أن يجلس في مكانه بين البدلاء.