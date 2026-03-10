Getty Images
بيدرو بورو يكسر صمته بشأن انفجاره الواضح على خط التماس أمام مدرب توتنهام إيغور تودور
الاحتكاك في خضم صراع من أجل البقاء
يمر توتنهام بأصعب فتراته في القرن الحادي والعشرين، حيث يعاني حالياً من 11 مباراة دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبلغت الضغوط ذروتها خلال خسارة الفريق 3-1 أمام كريستال بالاس يوم الخميس، عندما شوهد الظهير الأيمن بورو وهو يلكم كرسي المقاعد البديلة في حالة من الإحباط بعد استبداله، ويبدو أنه كان يصرخ في اتجاه تيودور.
العاطفة بدلاً من الصراع الشخصي
في حديثه قبل مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في مدريد، سارع بورو إلى نفي أي شائعات عن خلافه مع مدربه. وأكد المدافع أن تصرفاته كانت نتيجة لمعاييره العالية وليس لخلاف تكتيكي. وقال بورو: "أريد فقط أن أوضح أن الأمر لم يكن متعلقًا بالمدرب. "أنا لاعب أبذل قصارى جهدي على أرض الملعب، 200٪، ونحن لا نحب الخسارة أبدًا. الأمر يتعلق بذلك فقط. منذ أن علمت أنه سيأتي إلى النادي، كنت أعلم أنه سيكون مدربًا سيساعدنا كثيرًا. جميع اللاعبين يعلمون أننا بحاجة إلى السير على الطريق الصحيح معه. هذه حالة صعبة، لكن الأهم الآن هو التركيز على مباراة الغد".
التوازن بين الأحلام الأوروبية والواقع المحلي
أقر تودور علناً بأن دوري أبطال أوروبا يظل "إضافة" مرموقة، لكن الهدف الأساسي للنادي هو بلا شك البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويرى المدير الفني أن المسرح القاري يمثل "فرصة مجانية" لتجربة أفكار جديدة وكسر العادات السلبية التي عانت منها الفريق هذا العام. وقال تودور: "أعتقد أن هذا النوع من المباريات يمكن أن يساعدنا على التغيير بالطريقة الصحيحة".
"من الطبيعي أن تكون [دوري أبطال أوروبا] إضافة، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد التأهل إلى الدور التالي. بالطبع، هذا مهم جدًا. إنه مهم. علينا أن ننمو، لذا يمكن أن تكون هذه فرصة. يمكن استخدام عقلية مختلفة تمامًا في هذا النوع من المباريات. ربما يساعدنا هذا على رؤية المشاكل التي نواجهها. أعتقد أن هذا النوع من المباريات يمكن أن يساعدنا على التغيير بالطريقة الصحيحة، ولكن مع التركيز دائمًا على أنفسنا، للنمو كفريق، وللقيام بالأمور بشكل أفضل، وهذا هو المهم".
اختبار صعب للشخصية
العقبة المباشرة هي مباراة الذهاب الحاسمة في مدريد، حيث يجب على توتنهام إيجاد طريقة لإيقاف فريق أتلتيكو القوي مع التعامل مع قائمةطويلة من الإصابات تضم ثمانية لاعبين. لكن الاختبار الحقيقي سيكون بعد ليلة الثلاثاء. بعد الرحلة الأوروبية، سيواجه رجال تودور سلسلة من المباريات الصعبة التي ستحدد مصيرهم في الدوري الممتاز. سيواجه توتنهام ليفربول ونوتنغهام فورست وسندرلاند في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري.
