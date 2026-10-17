بيتيس بلاعب مطرود وتشكيلة احتياطية أحرجهم: برشلونة مستمر في القمة ولكن.. أسبوع باريس والكلاسيكو لن يرحمهم!

خرج برشلونة بانتصار عريض من ملعب لا كارتوخا بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ريال بيتيس، ليحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني في أمسية مليئة بالإثارة والتقلبات الدرامية.

وجاءت النتيجة الرقمية لتمنح الانطباع بمباراة سهلة حسمها المتصدر بأريحية، إلا أن الواقع فوق المستطيل الأخضر حمل سيناريو مغايرًا تمامًا، إذ عاش الفريق الكتالوني فترات عصيبة وبدا في أوقات كثيرة عاجزًا عن فرض أسلوبه رغم التبديلات العديدة في تشكيلة بيتيس الأساسية، قبل أن تنقلب الكفة بصورة جذرية إثر طرد لاعب وسط بيتيس فاكوندو بيرنال في الدقيقة 55.

هذا النقص العددي فتح دفاعات أصحاب الأرض ومهد الطريق أمام كتيبة هانز فليك لإضافة الأهداف وحسم النقاط كاملة، بينما كانت المواجهة قبل البطاقة الحمراء سجالًا مفتوحًا وتكافؤًا واضحًا كشف عيوبًا مقلقة تطرح تساؤلات حاسمة حول جاهزية الفريق لخوض أسبوع ناري يواجه خلاله باريس سان جيرمان في المعترك القاري ثم غريمه التقليدي ريال مدريد محليًا.



