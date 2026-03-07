Getty Images Sport
ترجمه
بيب جوارديولا يؤكد أن فيل فودن الذي يعاني من تراجع في مستواه "سوف يعود" بينما يوضح مدرب مانشستر سيتي أسباب معاناة لاعب الوسط مرة أخرى
المنافسة على المقاعد تشتد
كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في يوم من الأيام أول اسم على قائمة الفريق، ولكن انخفاض أدائه منذ ديسمبر جعله يجلس كثيرًا على مقاعد البدلاء. أضفى وصول أنطوان سيمينيو من بورنموث ديناميكية جديدة إلى خط الهجوم، في حين تنافس اللاعبون الذين انضموا إلى الفريق في الصيف، مثل رايان شيركي وتيجاني ريجندرز، على الأدوار المركزية. أدى هذا التحول إلى صراع فودن على الدقائق التي يلعبها، في الوقت الذي يحاول فيه مانشستر سيتي مواكبة أرسنال في سباق اللقب.
غوارديولا يدعو إلى الحرية الذهنية
في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة مانشستر سيتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك، قدم جوارديولا تقييمًا مفصلاً لحالة فودن الحالية. أكد المدرب الكتالوني أن عودة فودن إلى أفضل مستوياته ستكون عملية تدريجية وليست بين عشية وضحاها. وحث خريج الأكاديمية على تجاهل الضغوط الخارجية والتركيز على متعة اللعب لمساعدته في تجاوز هذه الفترة العصيبة.وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "شعرت أنه لعب بشكل جيد جدًا [ضد فورست]. لكننا معتادون على أن يكون حاسمًا للغاية في الثلث الأخير من الملعب، وهذا يحدث عندما لا تخسر الكثير من النتائج، وتكون حرًا في الثلث الأخير من الملعب".
الطريق التكتيكي إلى الخلاص
أكد مدرب مانشستر سيتي أن المواهب المتميزة مثل فودن يجب أن تعمل ضمن نظام منظم، ولكنها تحتاج أيضًا إلى الحرية لكسر القوالب النمطية. يعتقد جوارديولا أن لحظة واحدة من التألق يمكن أن تكون الحافز الذي ينهي فترة الجفاف ويعيد مكانة اللاعب كالمحرك الإبداعي الرئيسي للفريق خلف إرلينج هالاند.
وأضاف المدرب: "هذا النوع من اللاعبين، المواهب الكبيرة جدًا، يجب أن يكونوا داخل منظمة ما، وإلا فإن ذلك غير ممكن. يجب أن يعبروا عن أنفسهم. وفي اللحظة التي يطلق فيها العنان لنفسه قليلاً، سيعود لأنه دائمًا قادر على المساعدة والقيام بذلك".
أسئلة حول العقود والاهتمام بالانتقال
ما يزيد من تعقيد الموقف هو وضع عقد فودن. في حين أنه لا يزال نجم النادي، فإن الإدارة بقيادة مدير الكرة هوغو فيانا ستسعى إلى استعادة مستواه قبل إبرام تجديد طويل الأمد. وقد ارتبط اسم فودن ببعض الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك تقارير تفيد بأن برشلونة مهتم باللاعب قبل الصيف.
