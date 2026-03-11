Goal.com
مباشر
Mbappe - Ester Exposito - GuardiolaGetty/GOAL
Donny Afroni

ترجمه

بيب جوارديولا يمزح حول لقاء كيليان مبابي في باريس مع الممثلة إستر إكسبوسيتو قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

لم يستطع بيب جوارديولا أن يمنع نفسه من الابتسام عندما طرح اسم كيليان مبابي خلال مؤتمره الصحفي الأخير. قبل مباراة مانشستر سيتي المهمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، وجد المدرب الكتالوني نفسه يجيب على أسئلة حول تحركات النجم الفرنسي خارج الملعب في باريس مع الممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو.

  • بيب يتصدر الأضواء قبل مواجهة ريال مدريد

    وبحسب ما ورد، سافر مهاجم ريال مدريد إلى باريس للحصول على رأي طبي ثانٍ بشأن إصابة طويلة الأمد. لكن الأخبار لم تقتصر على الاستشارات الطبية، حيث شوهد مبابي في العاصمة الفرنسية برفقة الممثلة الإسبانية الشهيرة إكسبوسيتو. أثارت الصور عاصفة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من جودة الصور الرديئة، إلا أنها أضافت وزناً كبيراً إلى التكهنات المستمرة بشأن طبيعة علاقتهما. كان غوارديولا على علم بآخر الشائعات التي انتشرت قبل الليلة الأوروبية الكبيرة. 

    • إعلان
  • Kylian Mbappe Ester Exposito GFX Real MadridGetty/ GOAL

    رد صفيق من مدرب سيتي

    عندما سُئل عن رأيه في رحلة مبابي إلى باريس خلال هذه المرحلة الحرجة من تعافيه، تظاهر جوارديولا في البداية بالهدوء قبل أن يدلي بتصريح أثار ضحك الحاضرين. "هل رأيي في ذهاب مبابي إلى باريس خلال فترة تعافيه مهم حقًا؟" سأل مدرب مانشستر سيتي، متسائلاً للحظة عن سبب مناقشة خط سير رحلة لاعب ريال مدريد في مؤتمره الصحفي.

    ومع ذلك، لم يستطع مدرب برشلونة السابق مقاومة الإشارة بخفة إلى الصور التي انتشرت على نطاق واسع لمبابي وإكسبوسيتو. وقال جوارديولا ضاحكًا: "بالمناسبة، وفقًا للتقارير، لم يكن وحده".

  • لا أقصد إهانة الفرنسي

    على الرغم من النكات، سارع جوارديولا إلى الدفاع عن حق اللاعب في الحصول على وقت شخصي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف شائعة في عالم كرة القدم. ورفض أي اقتراحات بأن مبابي كان غير محترف بسبب سفره أو ظهوره في الأماكن العامة أثناء تعافيه من إصابة.

    "هل رأيي مهم حقًا؟ هذا يحدث في نادينا أيضًا، ويحدث في كل الأندية. ولا أعتقد أن هذا يعد عدم احترام"، خلص مدرب مانشستر سيتي.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    الاهتمام يعود إلى الملعب

    أصبحت المنافسة بين مانشستر سيتي وريال مدريد واحدة من أبرز الأحداث في كرة القدم الأوروبية الحديثة. من العودة الدرامية في الوقت المحتسب بدل الضائع إلى الأداء الرائع في الاستحواذ على الكرة، لا تخلو هذه المواجهات أبدًا من الإثارة. تاريخ غوارديولا مع ريال مدريد، الذي يعود إلى فترة عمله الأسطورية في برشلونة، يضيف مزيدًا من الإثارة إلى قصة مثيرة بالفعل. مع اقتراب مباراة الذهاب، تظل صحة مبابي محور اهتمام كلا الفريقين، حيث لم يؤكد المدرب ألفارو أربيلوا بعد ما إذا كان اللاعب الفرنسي سيكون لائقًا للعب. سيكون ريال مدريد في حاجة ماسة إلى لاعبه البارز لقيادة الهجوم، بينما سيستعد مانشستر سيتي لكل السيناريوهات المحتملة.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0