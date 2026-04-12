بيب جوارديولا يكشف عن سر انطلاقة مانشستر سيتي القوية في نهاية الموسم قبل المواجهة الحاسمة مع أرسنال

لطالما كان مانشستر سيتي سيد المرحلة الأخيرة من الموسم، ويشير فوزه الساحق 3-0 على تشيلسي إلى أن الفريق في طريقه لتحقيق إنجاز آخر.

وعندما سُئل عن سبب وصول فرقه عادةً إلى أفضل مستوياتها في فصل الربيع، قدم غوارديولا تفسيرًا مفاجئًا. "الشمس. أنا لا أمزح. الشمس. في مانشستر لا تشرق الشمس أبدًا. بصراحة، المزاج يكون أفضل. عقلية المجموعة"، كشف المدرب.

تدعم الإحصائيات بالتأكيد النظرية القائلة بأن سيتي يزدهر مع طول النهار. تحت قيادة غوارديولا منذ عام 2016، فاز سيتي بـ 29 مباراة من أصل 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خاضها في شهر أبريل.

وبصرف النظر عن الطقس، أرجع بيب الفضل في استمرارية الفريق إلى الثقافة السائدة داخل ملعب الاتحاد، قائلاً: "لقد منحتني الهرمية عقلية لاعبين رائعين. هذا هو مفتاح النجاح".



