بيب جوارديولا يكشف عن «أفضل قرار اتخذته» مع دخول مانشستر سيتي مرحلة حاسمة في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال

مع اقتراب مانشستر سيتي من المرحلة الأخيرة من الموسم، يسود شعور عام بأن برناردو سيلفا سيلعب آخر مبارياته مع النادي قبل أن يغادره عند انتهاء عقده في يونيو. وكان مساعد غوارديولا، بيب ليندرز، قد أفشى الأسبوع الماضي بأن برناردو سيغادر، رغم أن المدرب صرح يوم الجمعة بأن اللاعب لم يبلغه بذلك بعد.

وقال في مؤتمر صحفي: "أنا غاضب جدًا من برناردو لأنني قلت له قبل شهر: 'إذا اتخذت قرارًا، يجب أن تكون أول من يخبرني'، لكنه لم يقل لي أي شيء حتى الآن. أعتقد أن الشخص المناسب [لإعلان القرار] يجب أن يكون برناردو. قلت له مازحًا: أخبرني أنني أستحق ذلك، لكنه لم يخبرني، لذا لا أعرف ما الذي يحدث."

ومع ذلك، أقر غوارديولا بأن سيلفا، الذي يعد اللاعب الأطول خدمة في مسيرته التدريبية بأكملها، كان خادمًا رائعًا للنادي، وقال إنه يشعر بالارتياح لتعيينه البرتغالي كقائد للنادي في بداية الموسم.

وقال في مؤتمر صحفي: "نعم، كان هذا أفضل قرار اتخذته هذا الموسم. القرارات السابقة كانت جيدة أيضًا. الجميع هم الجميع، لكن أمر القائد بسيط. إذا كنت تعتقد أن الفريق يأتي أولاً، أحيانًا يقول السياسي شيئًا من هذا القبيل – البلد يأتي أولاً، لكن بعد ذلك لا يأتي أبدًا أولاً – لكن مع برناردو، الأمر كما هو. معظم القادة الذين عملت معهم، عليك دائمًا أن تفكر فيما يحتاجه الفريق، ولا يمكن أن يكون كل شيء ممكنًا. عادةً ما يحدث ذلك في الأوقات الجيدة، حيث يأتي الفريق أولاً، لكن في الأوقات السيئة، عندما تكون الأمور ضدك شخصيًا، عليك أن تضع الفريق والنادي والمنظمة أولاً، ولم يكن جميعهم قادرين على فعل ذلك."