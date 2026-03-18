بيب جوارديولا يقدم آخر المستجدات بشأن إصابة إرلينج هالاند بعد الحادثة التي وقعت في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل نهائي كأس كاراباو

أثار قرار استبدال هالاند في الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي لا يزال يحاول تعديل النتيجة دهشة المحللين، ومن بينهم المهاجم السابق لمانشستر يونايتد واين روني. ورغم أن النرويجي يمر بفترة جفاف هجومي مقارنة بمستواه المعتاد - حيث سجل أربعة أهداف فقط في آخر 17 مباراة خاضها - إلا أنه بدا خطيراً أمام ريال مدريد، حيث سدد خمس تسديدات على المرمى وسجل هدفاً في الدقيقة 41. رأى روني أن النجم كان يجب أن يبقى على أرض الملعب لقيادة أي محاولة للعودة في النتيجة.

"كنت أود أن أراه يبقى لفترة أطول وأن يحاول مانشستر سيتي تسجيل الهدف الثاني"، قال اللاعب السابق الذي أصبح محللاً خلال بث قناة Amazon Prime Sport. "كان بيب وهاالاند يعلمان أن المباراة قد انتهت، لذا اختارا إراحته". أدى هذا القرار في النهاية إلى دخول عمر مرموش، لكن مانشستر سيتي فشل في تسجيل الأهداف المطلوبة، حيث قضى فينيسيوس جونيور على آماله بهدف متأخر ليحسم النتيجة الإجمالية 5-1.