محمد سعيد

ترجمه

بيب جوارديولا يشيد بـ"الأسطورة المطلقة" محمد صلاح قبل المواجهة الحاسمة لنجم ليفربول ضد مانشستر سيتي

أشاد بيب جوارديولا بشدة بمحمد صلاح، واصفاً مهاجم ليفربول الذي سيغادر النادي بـ"الأسطورة المطلقة" قبل مواجهتهما الأخيرة. وأقر مدرب مانشستر سيتي بالتأثير الهائل الذي أحدثه اللاعب المصري على كرة القدم الإنجليزية، في الوقت الذي يستعد فيه صلاح لمغادرة أنفيلد في نهاية الموسم.

  • غوارديولا يشيد بأحد أعظم اللاعبين

    مع اقتراب نهاية واحدة من أبرز المسيرات الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، توقف غوارديولا ليعبر عن احترامه. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت على ملعب «إيتيهاد»، لم يخف مدرب مانشستر سيتي إعجابه بالمهاجم الذي لطالما شكّل شوكة في جنبه.

    وقال جوارديولا للصحفيين: "إنه أحد العظماء. يا له من لاعب! أعتقد أنه إنسان رائع". "الأهداف والتمريرات الحاسمة، إنه أسطورة حقيقية لليفربول وللدوري الإنجليزي بأسره لما قدمه. أعتقد أن غداً هو اللحظة المناسبة لتوديعه في هذا البلد، فهو يستحق التقدير الهائل الذي قدمه لكرة القدم العالمية، وخاصة في هذا البلد".

    المواجهة الأخيرة لصلاح مع مانشستر سيتي

    ستكون مباراة الكأس المقبلة على ملعب «إيتيهاد» هي المرة الأخيرة التي يواجه فيها صلاح فريق مانشستر سيتي وهو يرتدي قميص ليفربول. منذ انضمامه من روما في عام 2017، أثبت اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أنه عنصر حاسم في هذه المواجهة بالذات، حيث سجل ما مجموعه 255 هدفًا للنادي في جميع المسابقات.

    على الرغم من معاناة ليفربول هذا الموسم، التي جعلته يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يظل صلاح تهديدًا رئيسيًا لفريق أرني سلوت. يدرك جوارديولا جيدًا سجل اللاعب المصري، حيث سجل المهاجم 13 هدفًا في 25 مباراة ضد السيتيز على مر السنين، على الرغم من أنه فشل في تسجيل أي هدف في المواجهتين السابقتين هذا الموسم.

  • لاعب خط الدفاع يضطلع بدور رئيسي في السعي نحو الألقاب

    بينما يركز جوارديولا على إيقافه، يأمل مدرب ليفربول آرني سلوت أن يتمكن صلاح من إضافة لمسة سحرية أخيرة إلى إرثه في أنفيلد. وأكد سلوت أن المهاجم جاهز بدنيًا ومتاح للرحلة إلى مانشستر، مؤكدًا أن اللاعب المصري لا يزال ملتزمًا تمامًا بقضيته رغم رحيله الوشيك.

    قال سلوت: "ما حدث منذ أن أعلن ذلك هو ما يستحقه تمامًا. مسيرة لا تصدق في هذا النادي، كل ثلاثة أيام، الفوز بالبطولات، رأيت صورة جميلة له أمام جميع البطولات التي فاز بها، لذا آمل أن يتمكن من إضافة بطولتين أخريين قبل نهاية الموسم. إذا كان مو في المستوى الذي كان عليه لسنوات عديدة، فسيكون ذلك عونًا كبيرًا لنا".

    غوارديولا حذر من خطر ليفربول

    وبعيدًا عن التألق الفردي لSalah، تطرق Guardiola أيضًا إلى حالة تشكيلة ليفربول. وعلى الرغم من سلسلة من ثلاث مباريات متتالية في الدوري دون فوز، مما عرّض آمال الفريق في احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى للخطر، فإن مدرب مانشستر سيتي يعتقد أن الأساس موجود لكي يظل «الريدز» قادرين على المنافسة على المدى الطويل، بغض النظر عن رحيل Salah.

    وأضاف جوارديولا، في إشارة إلى مباراة ليفربول المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان: "قام الفريق باستثمار مذهل الموسم الماضي ليظل في الصدارة لسنوات عديدة، وهو الآن في دوري أبطال أوروبا. إنه منافس قوي، ولديه لاعبون من الطراز الرفيع".

