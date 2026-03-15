على الرغم من خسارة النقاط، لا يزال مدرب «السيتي» متفائلاً بأن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح، حتى وإن كان لا يزال يعمل على صقل هويته. ودافع عن استخدامه لـ«سيمينيو»، مع الاعتراف بأن «شيركي» يمثل تهديداً فريداً يصعب تجاهله، خاصةً عندما تصبح المباريات متكافئة في المراحل الأخيرة.

"إنه فريق في طور النمو، أعتقد أننا تطورنا كثيرًا منذ البداية، لكن المهمة لم تنتهِ بعد. الأمر هكذا أحيانًا، لكنني لن أقول إنني لا أحب اللعب مع ريان، خاصةً عندما يدخل من مقاعد البدلاء، فدائمًا ما يكون تأثيره مذهلاً. لكن في بعض الأحيان لا يتمتع بالسرعة المطلوبة، الفريق دائمًا ما يكون مستقرًا عندما يلعب سيمينيو ونيكو أورايلي في مركز الجناح ويتوغلان إلى الداخل ويصلان إلى منطقة الجزاء، فهما جيدان جدًا حقًا. ما زلت أبحث عن أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار والاتساق في الفريق"، أضاف.