على الرغم من الخروج المأساوي، شكلت مباراة الإياب إنجازًا شخصيًا هائلاً للمدرب الكتالوني. فقد كانت هذه هي مباراته رقم 191 على خط التماس في البطولة الأوروبية الأبرز، مما جعله يتفوق رسميًا على المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون.

وكان قد عادل رصيد الاسكتلندي الأسطوري البالغ 190 مباراة خلال مباراة الذهاب الكارثية في إسبانيا. وتعكس مسيرته الطويلة في البطولة تميزه المستمر خلال فترات ناجحة للغاية مع برشلونة وبايرن ميونيخ وناديه الحالي، حيث وصل باستمرار إلى المراحل الأخيرة من البطولة على مدار العقد الماضي.