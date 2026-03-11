يأتي هذا التغيير في اللهجة قبل مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد ستقام مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16، حيث يعترف العبقري الكتالوني بأن الأثر العاطفي الكبير لإدارة النخبة يؤثر الآن على أفكاره بشأن الرحيل.

في حديثه إلى TNT Sports، كان جوارديولا صريحًا بشأن الجوانب التي سيشتاق إليها في وظيفته: "بالطبع سأشتاق إلى تلك المباريات، فأنا أحب هذا المكان حبًا جمًا، وأحب المجيء إليه. الناس في مدريد لا يتوقعون ذلك، لكنني أكن احترامًا كبيرًا لهذه المؤسسة". وأضاف: "سأفتقد الذهاب إلى كامب نو، سأفتقد بايرن ميونيخ، آمل أن نتمكن من تجاوز هذه المرحلة والذهاب إلى هناك، سأفتقد هذه الليالي لأنها مميزة للغاية".