البدلاء على طاولة مالديني .. شرط جوارديولا يهدد بفشل تدريبه للمنتخب الإيطالي!

وتواصل المنظومة الإيطالية، عملية تجديد الدماء، بعد فشل المنتخب الأول في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي، ما ساهم في استقالة المدير الفني جينارو جاتوسو، ورئيس الاتحاد، جابرييل جرافينا، ومدير المنتخب، جيانلويجي بوفون.

وفشل الآتزوري في الصعود إلى كأس العالم، رغم وصوله إلى "نهائي" الملحق الأوروبي، المؤهل للمونديال، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله.

وتم الإعلان عن انتخاب جيوفاني مالاجو، رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيطالي، في يونيو الماضي، فيما تم تعيين الأسطورة باولو مالديني، مديرًا فنيًا جديدًا للاتحاد.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن مالديني توجه إلى برشلونة، لعقد اجتماع مع بيب جوارديولا، لإقناعه بتدريب المنتخب الإيطالي، وذلك بعد رحيل المدرب عن مانشستر سيتي، وتصريحه قبل أيام، بأنه يريد حياة هادئة بعد مغادرة قلعة الاتحاد.