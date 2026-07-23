في الوقت الذي بات عشاق الكرة الإيطالية، ينتظرون فيه الخبر السعيد، بالتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا، مديرًا فنيًا لـ"الآتزوري"، خرجت تقارير مفاجئة، تؤكد أن أزمة كبرى تهدد الصفقة.
البدلاء على طاولة مالديني .. شرط جوارديولا يهدد بفشل تدريبه للمنتخب الإيطالي!
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تغيير شامل في الكرة الإيطالية
وتواصل المنظومة الإيطالية، عملية تجديد الدماء، بعد فشل المنتخب الأول في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي، ما ساهم في استقالة المدير الفني جينارو جاتوسو، ورئيس الاتحاد، جابرييل جرافينا، ومدير المنتخب، جيانلويجي بوفون.
وفشل الآتزوري في الصعود إلى كأس العالم، رغم وصوله إلى "نهائي" الملحق الأوروبي، المؤهل للمونديال، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، على إثر التعادل بهدف لمثله.
وتم الإعلان عن انتخاب جيوفاني مالاجو، رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيطالي، في يونيو الماضي، فيما تم تعيين الأسطورة باولو مالديني، مديرًا فنيًا جديدًا للاتحاد.
وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي إيطاليا"، فإن مالديني توجه إلى برشلونة، لعقد اجتماع مع بيب جوارديولا، لإقناعه بتدريب المنتخب الإيطالي، وذلك بعد رحيل المدرب عن مانشستر سيتي، وتصريحه قبل أيام، بأنه يريد حياة هادئة بعد مغادرة قلعة الاتحاد.
الصفقة مهددة بالفشل
وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، عن شروط بيب جوارديولا، للموافقة على تدريب المنتخب الإيطالي؛ قبل عودة باولو مالديني ومستشاره ليوناردو، إلى إيطاليا، وسط تفاؤل ضئيل بإتمام الصفقة.
ولم يعد الأمر خفيًا عن أحد، فإن المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، هو الخيار الأول، وذلك بعد تقديم مشروع شامل يضع "بيب" كأولوية في كل شيء، مع إمكانية تقديم فلسفة جديدة لكرة القدم الإيطالية، بدءًا من فرق الشباب.
ورغم تأكيدات مالديني وليوناردو، لجوارديولا بأنه سيمنح أكبر وقت ممكن في برشلونة، أثناء توليه مشروع بناء المنتخب الإيطالي، إلا أن الراتب المرتفع الذي طلبه المدرب الكتالوني، بقيمة 20 مليون يورو سنويًا، يختلف عن الميزانية التي يضعها الاتحاد، بمبلغ 10 ملايين.
الملف قيد الانتظار
ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فمن المقرر أن يعقد اجتماع اليوم، حيث سيكون مالديني وليوناردو في ميلان، من أجل مناقشة الرئيس حول المشروع الجديد للكرة الإيطالية، إلا أنه - على الورق - لا يوجد مدرب حتى اللحظة.
ورغم أولوية جوارديولا، إلا أن الاتحاد الإيطالي وضع العديد من الاختيارات، كمرشحين محتملين في حالة فشل الصفقة، خاصة مع المطالب المرتفعة التي طلبها المدرب الإسباني.
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من يقود إيطاليا حال رفض جوارديولا؟
وفي حالة فشل التعاقد مع جوارديولا، فإن الترتيب الحالي للمرشحين المحتملين، هم أندريا بيرلو، الذي يتقدم على روبرتو مانشيني، وأنطونيو كونتي، إلا أن هذا الترتيب معرض للتغيير، وستعود المنافسة مجددًا بين الأسماء المطروحة.
ووفق التقرير، فإن معظم أندية الدرجة الأولى، تفضل أنطونيو كونتي، بين الأسماء المرشحة، في الوقت الذي قوبل به اسم بيرول، ببرود كبير من قِبل مالديني، بينما صرّح مانشيني بأنه لا يوجد أي تواصل.
جوارديولا لا يريد الاستعجال
وفي حديثه لصالح منصة العملات المشفرة "Okx"، علق بيب جوارديولا على مستقبله المهني قائلاً: «من الناحية النفسية، لا ينقصني شيء، فقد بدأت التدريب في سن 37 عامًا، وكانت حياتي كلها مرتبطة بكرة القدم. والآن أريد أن أحاول اكتشاف الحياة، وأن أكون سعيدًا بالقيام بأشياء أخرى غير مرتبطة بكرة القدم. أحب عملي، لكن هناك لحظة تشعر فيها أنك بحاجة إلى أخذ استراحة. ربما سأستيقظ يوماً ما وأقول: «حسناً، أريد العودة إلى التدريب»، يجب أن أشعر بأنني أفتقد ذلك، وأنا لا أشعر بذلك الآن».
ويختتم جوارديولا حديثه بهذه الكلمات الإضافية: «أحاول أن أفهم كيف ستكون حياتي، وقد قررت التوقف لأنني أريد أن أعتني بنفسي أكثر قليلاً. أريد قضاء المزيد من الوقت مع أطفالي ومع والدي، الذي يبلغ من العمر 95 عامًا وما زال على قيد الحياة. لقد بلغت 56 عامًا، ولم أعد شابًا، وقد تغيرت وجهة نظري قليلاً. ما زلت أحاول التكيف بعد تقاعد، لكن الأمور تسير على ما يرام إلى حد ما".
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