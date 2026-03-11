Goal.com
الموت الكروي البطيء: بيب جوارديولا "المدرب الفاشل أوروبيًا".. وعلى مانشستر سيتي بيع رودري إلى ريال مدريد

ريال مدريد يبدع بقيادة ألفارو أربيلوا ضد مانشستر سيتي..

لم تكن مجرد مباراة في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بل "درسًا كرويًا" من العملاق الإسباني ريال مدريد، للمدير الفني بيب جوارديولا.

جوارديولا سقط مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضد مستضيفه فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية ريال مدريد في شباك السيتزنس؛ جاءت بواسطة نفس اللاعب الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، في الدقائق 20 و27 و42.

وكان بإمكان الميرينجي أن يُضيف الرابع؛ لولا إهدار نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور "ركلة جزائية"، في الشوط الثاني من القمة الأوروبية.

وبهذه النتيجة.. وضع جوارديولا قدمًا ونصف خارج البطولة الأوروبية العريقة؛ على الرغم من أن كرة القدم لا تعرف المستحيلات، ويبقى كل شيء ممكنًا في "الإياب".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد خسارة مانشستر سيتي الكبيرة ضد ريال مدريد.. 

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    أمنية بيب جوارديولا "في مهب الريح" مع السيتزنس!

    قبل ساعاتٍ قليلة.. ألمح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاقتراب نهاية مسيرته مع "السماوي"؛ وذلك بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    تلميحات جوارديولا ظهرت في حديثه مع "TNT Spors"؛ عندما تطرق للأشياء التي سيفتقدها في مانشستر سيتي، والملاعب الإنجليزية.

    لذلك.. يأمل المدير الفني الإسباني - إذا كان هذا موسمه الأخيرة بالفعل -؛ أن ينتهي بالألقاب والبطولات، سواء المحلية أو الخارجية.

    إلا أن هذه الأمنية قد لا تتحقق في النهاية؛ وذلك بسبب ما نشهده من السيتزنس في كثير من مباريات الموسم الحالي، وآخرها ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    مثلًا.. خسارة مانشستر سيتي (0-3) أمام ريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ تجعل خروج الفريق الإنجليزي قريبًا جدًا، حتى مع تبقي مباراة "الإياب".

    أي أن جوارديولا قد ينهي 10 سنوات، مع فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، بلقب وحيد فقط في دوري أبطال أوروبا.

    ولا ننسى أيضًا أن حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الرياضي الحالي، قد يتبخر بشكلٍ نهائي؛ خاصة أن السيتزنس يتواجد على بعد 7 نقاط من نادي آرسنال "المتصدر"، مع مباراة أقل.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    حقيقة صادمة.. بيب جوارديولا "المدرب الفاشل أوروبيًا"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن نجاحات المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا "المحلية"، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لا يُمكن أن تُغطي على فشله الأوروبي المتواصل.

    نعم.. السيتزنس من أكثر الأندية صرفًا للأموال، وجلبًا للصفقات المحلية والعالمية؛ ورغم ذلك لم يتوّج سوى بلقب أوروبي وحيد في 10 سنوات - حتى الآن -، مع جوارديولا.

    والرابط المشترك بين جميع هذه الإخفاقات؛ هي اختيارات جوارديولا الخاطئة على المستوى الفني أو ما يُمكن تسميته بـ"الفلسفة الزائدة"، وآخرها ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وبدأ المدير الفني الإسباني مواجهة الميرينجي، بطريقة لعب وتشكيل خاطئ للغاية؛ ليخسر (0-3) في النهاية، ويصبح قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة الأوروبية.

    ونعيد ونكرر.. مانشستر سيتي لم يخرج بعد من النسخة الحالية؛ لكنه كتب فصلًا جديدًا من الفشل الأوروبي مع جوارديولا، على النحو التالي:

    * أولًا: الخسارة بنتيجة كبيرة أمام واحدة من أسوأ نسخ ريال مدريد؛ بقيادة مدير فني مبتدئ وهو الإسباني ألفارو أربيلوا.

    * ثانيًا: استقبال 3 أهداف من ريال مدريد؛ في غياب نجوم مؤثرين هجوميًا كـ"الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي رودريجو جوس".

    * ثالثًا: لاعب وسط في ريال مدريد وهو الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي؛ سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" في شباك مانشستر سيتي.

    وأيًا كانت نتيجة "الإياب"، وهل سيستطيع مانشستر سيتي تحقيق "ريمونتادا إعجازية" أم لا؛ فإن تاريخ جوارديولا الأوروبي "الفاشل"، ظهر جليًا من جديد.

    كلمة "فاشل" قد تكون ثقيلة على مدرب بحجم جوارديولا؛ ولكنها حقيقة يثبتها تاريخه التدريبي، على النحو التالي:

    * أولًا: لقبان في 4 سنوات مع برشلونة الإسباني.

    * ثانيًا: 0 ألقاب في 3 سنوات مع بايرن ميونخ الألماني.

    * ثالثًا: لقب واحد في 10 سنوات - حتى الآن - مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

    وهذا الثلاثي "برشلونة، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي"، كان يمتلك من اللاعبين والقوة المالية والإدارية؛ ما يُساعد جوارديولا على تحقيق عدد أكبر من الألقاب الأوروبية، وهو ما لم يتحقق.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    نصف تاريخ فالفيردي الأوروبي على أنقاض مانشستر سيتي

    الآن.. لنركز على إحدى النقاط التي تطرقنا إليها سريعًا، في السطور الماضية؛ وهي ثلاثية متوسط الميدان الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، في شباك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    فالفيردي كان متواجدًا في كل مكان فوق أرضية الملعب، خلال مواجهة فريقه ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: متوسط ميدان.

    * ثانيًا: ظهير أيمن.

    * ثالثًا: جناح هجومي.

    * رابعًا: قلب هجوم.

    ووصل النجم الأوروجوياني بثلاثيته في مانشستر سيتي؛ إلى هدفه رقم 6، في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    أي أن نصف أهدافه التاريخية في المسابقة الأوروبية؛ جاءت في مباراة واحدة ضد السيتزنس، مستغلًا في ذلك الأخطاء التكتيكية التي وقع فيها المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    بل أكثر من ذلك.. 4 أهداف من أصل سداسيته في أبطال أوروبا، جاءت ضد مانشستر سيتي؛ حيث كان قد سجل هدفًا في الفريق الإنجليزي، موسم 2023-2024.

  • Madrid must sign RodriGetty

    هذا وقت بيع رودري إلى ريال مدريد يا مانشستر سيتي!

    في نهاية حديثنا؛ يجب أن نعود إلى الفراغات الشاسعة في خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ بقيادة النجم الإسباني رودري.

    رودري الذي خطف جائزة "الكرة الذهبية" 2024، من النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد؛ قدّم مستوى سيئ للغاية دفاعيًا وفي المساعدات الهجومية ضد الميرينجي، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    ويأتي أداء رودري المتواضع، في القمة الأوروبية؛ وسط رغبة قوية من نادي ريال مدريد للتعاقد معه، وتلميحات من اللاعب نفسه بأنه لا يُمانع الأمر.

    ومع تبقي موسم واحد في عقده مع السيتزنس، والتراجع الكبير في مستواه بعد إصابة "الرباط الصليبي"؛ أصبح على النادي الإنجليزي أن يفكر في مرحلة ما بعد رودري، ولما لا الاستفادة منه ماديًا.

    وهذا ليس تقليلًا من قيمة رودري؛ ولكننا نتحدث عن أن اللاعب أثبت في مباراة كبيرة بحجم مواجهة ريال مدريد، أن مستواه تراجع كثيرًا بعد الإصابة.

    لذلك.. إذا خطط السيتزنس بشكلٍ صحيح، ونجح في تعويض النجم الإسباني؛ فإنه سيكون مستفيدًا إذا باعه في صيف 2026 وحصل على أموال منه، قبل نهاية عقده في 30 يونيو 2027.

