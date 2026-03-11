الموت الكروي البطيء: بيب جوارديولا "المدرب الفاشل أوروبيًا".. وعلى مانشستر سيتي بيع رودري إلى ريال مدريد

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن نجاحات المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا "المحلية"، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لا يُمكن أن تُغطي على فشله الأوروبي المتواصل.
نعم.. السيتزنس من أكثر الأندية صرفًا للأموال، وجلبًا للصفقات المحلية والعالمية؛ ورغم ذلك لم يتوّج سوى بلقب أوروبي وحيد في 10 سنوات - حتى الآن -، مع جوارديولا.
والرابط المشترك بين جميع هذه الإخفاقات؛ هي اختيارات جوارديولا الخاطئة على المستوى الفني أو ما يُمكن تسميته بـ"الفلسفة الزائدة"، وآخرها ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.
وبدأ المدير الفني الإسباني مواجهة الميرينجي، بطريقة لعب وتشكيل خاطئ للغاية؛ ليخسر (0-3) في النهاية، ويصبح قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة الأوروبية.
ونعيد ونكرر.. مانشستر سيتي لم يخرج بعد من النسخة الحالية؛ لكنه كتب فصلًا جديدًا من الفشل الأوروبي مع جوارديولا، على النحو التالي:
* أولًا: الخسارة بنتيجة كبيرة أمام واحدة من أسوأ نسخ ريال مدريد؛ بقيادة مدير فني مبتدئ وهو الإسباني ألفارو أربيلوا.
* ثانيًا: استقبال 3 أهداف من ريال مدريد؛ في غياب نجوم مؤثرين هجوميًا كـ"الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي رودريجو جوس".
* ثالثًا: لاعب وسط في ريال مدريد وهو الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي؛ سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" في شباك مانشستر سيتي.
وأيًا كانت نتيجة "الإياب"، وهل سيستطيع مانشستر سيتي تحقيق "ريمونتادا إعجازية" أم لا؛ فإن تاريخ جوارديولا الأوروبي "الفاشل"، ظهر جليًا من جديد.
كلمة "فاشل" قد تكون ثقيلة على مدرب بحجم جوارديولا؛ ولكنها حقيقة يثبتها تاريخه التدريبي، على النحو التالي:
* أولًا: لقبان في 4 سنوات مع برشلونة الإسباني.
* ثانيًا: 0 ألقاب في 3 سنوات مع بايرن ميونخ الألماني.
* ثالثًا: لقب واحد في 10 سنوات - حتى الآن - مع مانشستر سيتي الإنجليزي.
وهذا الثلاثي "برشلونة، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي"، كان يمتلك من اللاعبين والقوة المالية والإدارية؛ ما يُساعد جوارديولا على تحقيق عدد أكبر من الألقاب الأوروبية، وهو ما لم يتحقق.