أهداف رياضية وعوائق إدارية وشخصية: بيب جوارديولا معجب بـ"التطور السعودي".. لكن على الهلال والنصر نسيان حلم التعاقد معه!

بعد مواجهة الهلال المثيرة في مونديال الأندية 2025، أدرك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا أن كرة القدم السعودية؛ لم تعد مجرد طفرة عابرة، بل واقعًا يغيّر خارطة اللعبة.

نعم.. جوارديولا الذي كان يتولى قيادة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وقتها، ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور ثمن النهائي؛ بعد هزيمة مفاجئة أمام عملاق الرياض الهلال، بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

المهم.. المدير الفني الإسباني أخذ يمتدح التطور الكبير في كرة القدم السعودية، بعد هذه المباراة؛ الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن هذا الرجل الخبير، سيعمل في المملكة يومًا ما.

هذا اليوم اقترب كثيرًا في نظر هؤلاء، بعد إعلان جوارديولا الرحيل عن مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الرياضي 2025-2026؛ حيث أخذت الأندية السعودية الكبيرة - الهلال والنصر -، تُقدِّم العروض المغرية له.

لكن.. يبدو أنه بالنسبة لبيب جوارديولا؛ الاعتراف بتطور الكرة السعودية شيء، وقبول العمل في المملكة أمر مختلف تمامًا.

هذا اتضح في تصريحات وكيله جوسيب ماريا أوروبيتج، ومن ثم كلمات شقيقه بيري جوارديولا؛ حيث أكد الثنائي أن المدير الفني الإسباني، لا يفكر في العمل بالسعودية.

تصريحات أوروبيتج جاءت مع صحيفة "عكاظ"؛ قبل أن يعلن شقيقه عبر موقع "365Scores" أن أخبار انفتاح جوارديولا للعمل في السعودية "كاذبة"، ومجرد شائعات في وسائل الإعلام فقط.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الأسباب التي قد تكون وراء رفض بيب جوارديولا، فكرة العمل في السعودية..