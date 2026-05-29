بيب جوارديولا الحلم المستحيل و3 أسماء واقعية تتصدر المشهد.. "الصندوق الأسود" لخليفة جورج جيسوس في النصر

من يكون "خليفة" جورج جيسوس في النصر؟

أسدل عملاق الرياض النصر، الستار على واحدة من أنجح الحقب الفنية القصيرة في تاريخه الحديث؛ وذلك بإعلان رحيل مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بشكلٍ رسمي.

موسم واحد فقط كان كافيًا لجيسوس؛ من أجل إعادة النصر إلى منصة التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، لأول مرة منذ 7 سنوات.

نعم.. جيسوس تولى القيادة الفنية للفريق النصراوي، صيف العام الماضي؛ ليقوده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بعد منافسة شرسة مع عملاق الرياض الآخر الهلال.

ورغم أن النصر أراد تجديد عقد جيسوس، مع ضغط من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، لإقناعه بالاستمرار لعامٍ آخر؛ إلا أن المدير الفني المخضرم حسم قراره الرسمي، بالرحيل.

هُنا.. بدأ النصر فصلًا جديدًا، بالبحث عن مدير فني يكمل ما بدأهُ جيسوس، وسط غموض بشأن الاسم المختار حتى الآن؛ ولكننا سنحاول أن نفتح هذا الملف من ناحيتنا، وذلك خلال السطور القادمة..

    جوارديولا وكلوب.. "الحلم المستحيل" في النصر!

    "النصر يتفاوض مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا".. عندما تقرأ هذا العنوان؛ قد تظن أنه مجرد شائعة، لا أساس لها من الصحة.

    لكن ظنك غير صحيح عزيزي القارئ، فقد أعلن جوسيب ماريا أوروبيتج، وكيل أعمال جوارديولا، وجود اتصالات من النصر، في الأيام القليلة الماضية؛ للتعاقد مع المدير الفني الإسباني، بالفعل.

    هذه المفاوضات تزامنت مع أيام جوارديولا الأخيرة، على رأس القيادة الفنية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ قبل إعلان الرحيل عنه رسميًا، بعد 10 سنوات.

    إلا أن أوروبيتج أكد في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، أن فرص النصر في التعاقد مع المدير الفني الإسباني، "ضعيفة" للغاية؛ خاصة أنه لا يفكر في العمل بالمملكة العربية السعودية، خلال هذه المرحلة.

    لذا.. فإن على جماهير النصر نسيان فكرة التعاقد مع بيب جوارديولا؛ ما لم تحدث معجزة، لتغيير رأيه.

    ونفس الحال بالنسبة للألماني يورجن كلوب؛ الذي يتولى منصب المدير الرياضي العالمي للأندية التابعة إلى شركة "رد بول"، مثل سالزبورج النمساوي ولايبزيج الألماني وغيرهما.

    واسم كلوب دائم الارتباط بالملاعب السعودية؛ بل أن جماهير عملاق جدة الاتحاد دشنت وسمًا للمطالبة بالتعاقد معه، بينما أكد الصحفي الرياضي بن جاكوبس أنه حلم للنادي بالفعل.

    إلا أن جاكوبس أكد أن إقناع كلوب بالقدوم إلى السعودية، أشبه بالأمر المستحيل حاليًا؛ حيث يتطلب ذلك.. إغراءه للرحيل عن شركة "رد بول" الذي يشعر بسعادة معها، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية ضخمة له.

    ومؤخرًا تم توجيه سؤال إلى الرئيس التنفيذي للرابطة المحترفة عمر مغربل، بشأن إمكانية التعاقد مع المدير الفني الألماني.

    مغربل أجاب بأن الرابطة ولجنة الاستقطابات، لا تتدخلان في ملف تفاوض الأندية مع المدربين؛ لذلك على أي فريق سعودي يريد التعاقد مع كلوب، أن يقنعه بنفسه.

    كونتي وأليجري.. لعبة "الشطرنج" في إيطاليا

    بنهاية الموسم الرياضي 2025-2026؛ أعلن المديران الفنيان ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي، الرحيل عن عملاقي إيطاليا ميلان ونابولي تواليًا.

    بمعنى.. أليجري وكونتي لا يرتبطان بعقود مع أي نادٍ، في الوقت الحالي؛ ما يجعلهما خيارين متاحين أمام عملاق الرياض النصر؛ لتعويض رحيل المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، في الفترة القادمة.

    وأساسًا.. اسم المديرين الفنيين الإيطاليين دائم الارتباط بالأندية السعودية؛ لذا إذا فكر فيهما النصر لتعويض جيسوس، فلن يكون الأمر غريبًا.

    لكننا يجب أن نعرف حقيقة مهمة للغاية؛ وهي أننا قد نُشاهد لعبة "الشطرنج" بين أليجري وكونتي، على النحو التالي:

    * أليجري: الحديث تزايد في الساعات الماضية؛ بشأن توصله إلى اتفاق شفهي لقيادة نابولي، خلفًا لكونتي.

    * كونتي: الحديث تزايد في الساعات الماضية؛ بشأن رغبة ميلان في التعاقد معه، خلفًا لأليجري.

    كما أن اسم كونتي ارتبط بالعودة لتدريب منتخب إيطاليا؛ إلا أن المدير الفني المخضرم نفى وجود أي اتصال بشأن هذا الأمر، حتى الآن.

    جلاسنر وإيراولا.. ثنائي "كتب التاريخ" في إنجلترا

    إذا أردت الحديث عن مدربين كتبوا التاريخ مع الأندية الإنجليزية، في الموسم الرياضي 2025-2026؛ فلا يُمكن إلا أن نذكر اسمين أكثر من غيرهما، وهما:

    * النمساوي أوليفر جلاسنر: المدير الفني لنادي كريستال بالاس.

    * الإسباني أندوني إيراولا: المدير الفني لنادي بورنموث الإنجليزي.

    جلاسنر قاد كريستال بالاس لأول لقب قاري في تاريخه؛ عندما توّج معه بدوري المؤتمر الأوروبي، بعد الفوز على رايو فاليكانو الإسباني في المباراة النهائية.

    أما إيراولا فقاد بورنموث للتأهُل إلى مسابقة الدوري الأوروبي 2026-2027، لأول مرة في تاريخ النادي؛ وذلك بعد احتلاله "المركز السادس" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم المنتهي.

    وهذا الثنائي أعلن الرحيل أساسًا؛ بل أن اسم إيراولا ارتبط بخلافة جلاسنر في كريستال بالاس، إلى جانب تفاوض نادي باير ليفركوزن للتعاقد معه.

    ومن ناحيته.. جلاسنر كان قد أعلن رحيله عن كريستال بالاس بنهاية موسم 2025-2026، وذلك منذ شهر يناير الماضي؛ ولكنه رفض الحديث عن مستقبله، بعد التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

    ويبقى السؤال الآن: "هل يستطيع نادي النصر التدخل بقوة لإقناع أيًا منهما بقيادة الفريق الأول بدلًا من المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؟!".

    3 أسماء.. المدربون الأكثر واقعية لقيادة النصر

    الكثير من التقارير الصحفية، مثل الإعلامي الرياضي خالد الرشيد وموقع "365Scores"، كشفت عن أن عملاق الرياض النصر يركز على المدرسة التدريبية البرتغالية، لخلافة المدير الفني المخضرم جورج جيسوس.

    وعندما يتم ذكر اسم المدرسة البرتغالية، يأتي إلى ذهننا اسمين مهمين في عالم التدريب؛ على النحو التالي:

    * أبيل فيريرا: بالميراس البرازيلي.

    * ماركو سيلفا: فولهام الإنجليزي.

    فيريرا يرتبط بعقدٍ مع بالميراس، حتى 31 ديسمبر 2027؛ حيث كان دائمًا اسمًا يغري الإدارة النصراوية، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

    وفيما يتعلق بسيلفا، فهو يرتبط بعقد مع فولهام حتى 30 يونيو 2026؛ حيث أكد أنه سيحسم مستقبله بشكلٍ رسمي، خلال اليومين القادمين.

    وأساسًا.. الرشيد كشف في وقتٍ سابق، عن بدء نادٍ سعودي - لم يذكر اسمه -، مفاوضات التعاقد مع سيلفا.

    وبخلاف هذا الثنائي سالف الذكر؛ يوجد اسم الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

    وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن مارتينيز قد يرحل عن المنتخب البرتغالي، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب أن الرشيد أكد أن نادي النصر، يفكر فيه بجدية.

    ويرتبط هذا المدرب بعلاقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ ما يجعل إقناعه بالقدوم إلى قلعة العالمي، أمرًا سهلًا.

    وبالتالي.. نحن نتحدث هُنا عن 3 أسماء "واقعية"، قد ينجح النصر في إقناع أحدهم بالقدوم إلى المملكة العربية السعودية، وخاصة سيلفا ومارتينيز.

    كلمة أخيرة.. كل شيء ممكن في ملف "خليفة" جيسوس

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أنه قد نجد اسم تدريبي مختلف تمامًا عن ما ذكرناه؛ هو من يقود عملاق الرياض النصر، خلفًا للمدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

    وساحة المدربين واسعة للغاية؛ ولكننا حاولنا استعراض بعض الأسماء التي أصبحت حرة في 2026، أو تلك التي ارتبطت بالسعودية والنصر بالفعل - سابقًا أو حاليًا -.

    أيضًا.. قد تحدث بعض المفاجآت؛ ونجد اسم مثل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، يقود النصر في الموسم القادم.

    وعلى الورق هذا الأمر مستبعد؛ خاصة بعد فشل كونسيساو الكبير مع عملاق جدة الاتحاد، وافتعاله الكثير من المشاكل في النادي.

    إلا أنه يجب عدم إغفال حقيقتين مهمتين، بخصوص مسيرة كونسيساو؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كل المؤشرات تؤكد رحيله عن الاتحاد هذا الصيف.

    * ثانيًا: الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو رشحه لتدريب النصر سابقًا.

    رونالدو طرح اسم جيسوس وكونسيساو على إدارة النصر، صيف عام 2025، حسب ما اجمعت عليه التقارير المحلية وقتها؛ قبل اختيار الأول لقيادة الفريق، بشكلٍ رسمي.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة ما سيسفر عنه ملف المدير الفني الجديد لنادي النصر، بعد رحيل جيسوس الصادم.