جوارديولا يحترق بنيران لاعبيه: مأساة متكررة أضاعت عديد البطولات.. ومانشستر سيتي يقدم "هديتين" لآرسنال

يقولون في كرة القدم إن "النقطة أفضل من لا شيء"؛ لكن الأمر كان مغايّرًا تمامًا في ليلة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، ضد مستضيفه نادي إيفرتون.

مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل الإيجابي (3-3) أمام إيفرتون، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وتقدم السيتزنس أولًا في الدقيقة 43، بواسطة نجمه جيريمي دوكو؛ قبل أن يرد إيفرتون بثلاثية متتالية عن طريق ثيرنو باري في الدقيقتين 68 و81، وجاك أوبرين في الدقيقة 73.

لكن كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، رفضت الاستسلام؛ حيث قامت بـ"ريمونتادا" مُتأخرة عن طريق إرلينج هالاند ودوكو، في الدقيقتين 83 و90+7.

وبهذه النتيجة.. رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 71، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ وبفارق 5 نقاط عن نادي آرسنال "المتصدر"، الذي لعب لقاءً أكثر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل مانشستر سيتي "المخيب" مع إيفرتون..