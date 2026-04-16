Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Aitana Bonmati Pep Guardiola
أحمد فرهود

فكرة رائعة: جوارديولا يعشقها وأسرتها تمردت على القوانين.. معجزة تاريخية قد تقود "إنييستا السيدات" لرئاسة برشلونة

فقرات ومقالات
برشلونة
بيب جوارديولا
أيتانا بونماتي
برشلونة للسيدات
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني للسيدات

أيتانا بونماتي كتبت التاريخ فوق أرضية الملعب.. فهل تفعلها في المكاتب؟!

لم يكن غريبًا على طفلة، غيّرت صرختها الأولى قوانين "الألقاب" في إسبانيا، أن تُعيد صياغة تاريخ كرة القدم، بلمسات قدميها.

نعم.. أيتانا بونماتي، نجمة خط وسط فريق السيدات بنادي برشلونة، التي وُلِدت من رحم تمرد عائلي على "الأبوية القانونية"، لم تكتفِ بالجلوس على عرش "الكرة الذهبية" 3 سنوات متتالية؛ بل بدأت تلوح في الأفق، كأول امرأة قد تكسر احتكار الرجال لكرسي رئاسة العملاق الكتالوني.

ووصفت بونماتي إمكانية توليها رئاسة برشلونة، كأول امرأة في التاريخ تفعل ذلك، بالفكرة الرائعة للغاية؛ مؤكدة أن ما يخطر في ذهنها الآن، هو أنها ستكون على "صلة" بالنادي بعد الاعتزال.

ولا تزال هُناك سنواتٍ عديدة، قبل معرفة مدى إمكانية تحقق "معجزة" بونماتي؛ حيث أنها تبلغ من العمر 28 سنة فقط، وأمامها مواسم أخرى تلعبها قبل الاعتزال النهائي.

أيضًا.. انتخابات العملاق الكتالوني القادمة، لن تكون قبل عام 2031؛ حيث فاز جوان لابورتا بولاية جديدة على رأس مجلس إدارة النادي، تبدأ في 1 يوليو 2026 وتمتد لخمس سنوات.

ولكننا سنحاول أن نستبق الأحداث، ونستغل تصريحات بونماتي المُثيرة للجدل؛ للرد على سؤال: "هل تصلح هذه النجمة الإسباني الرائعة لرئاسة برشلونة أم لا؟!"..

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

    "فراغ قيادي" كبير في الوسط البرشلوني!

    يجب أن نُشير في البداية، إلى الواقع المرير الذي يعيشه العملاق الكتالوني برشلونة؛ وهو "الفراغ القيادي" الكبير، خلال السنوات الأخيرة على الأقل.

    بمعنى.. الوسط البرشلوني يرى أنه لا يوجد أي شخص "قيادي"، يصلح لتولي رئاسة نادٍ بهذا الحجم؛ تختلط فيه الأمور السياسية والاجتماعية، بالرياضة.

    لذلك.. يفوز جوان لابورتا في انتخابات برشلونة، بكل سهولة - رغم عديد الأخطاء التي يرتكبها -؛ لأنه يُصنف كـ"القيادي الوحيد"، من بين كل المرشحين لتولي رئاسة النادي.

    إلا أن الأمر سيسوء أكثر، خلال السنوات القادمة؛ حيث تنص "لوائح وقوانين" برشلونة، على الآتي:

    * أولًا: مدة كل ولاية على رأس مجلس إدارة نادي برشلونة؛ هي خمس سنوات فقط.

    * ثانيًا: لا يحق لأي شخص أن يتولى رئاسة برشلونة أكثر من ولايتين "متتاليتين"؛ ومن ثم يجب أن يأتي آخر بدلًا منه.

    وبحلول عام 2031، سيكون لابورتا قد أكمل ولايتين "متتاليتين"، على رأس مجلس إدارة برشلونة؛ وهُنا.. لن يستطيع الترشح في الانتخابات، ما لم تتغيّر "اللوائح والقوانين".

    وأساسًا.. لابورتا سيكون قد تقدّم في العمر كثيرًا وقتها؛ والإحلال والتجديد سيصبح أمرًا لا مفر منه، في نادي برشلونة.

    ومن هُنا وحتى عام 2031، سيتغيّر الكثير في المشهد البرشلوني؛ إلا أنه بناء على الواقع الحالي، نستطيع قول ما يلي:

    - لا يوجد "قيادي واحد" حاليًا، قادر على تولي رئاسة برشلونة.

    - بعض الأشخاص الذي كان عليهم أملًا كبيرًا مثل "فيكتور فونت"، حرقوا أنفسهم في الانتخابات الماضية.

    - الاسم المؤهل الوحيد حاليًا هو المدافع الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه، ابن برشلونة السابق.

    بيكيه رجل أعمال ولديّه شهادات في الإدارة؛ لكنه صدم الشارع الرياضي الكتالوني، عندما أكد أن رئاسته للعملاق الكتالوني قد تكون صعبة.

    وقال بيكيه عن ذلك: "أنا الآن أملك نادي أندورا.. القوانين في إسبانيا ستمنعني من رئاسة برشلونة أيضًا؛ لذلك سيكون الأمر صعبًا، ما لم تحدث تغييرات مستقبلية".

    ومن هُنا.. لمَّ لا تحدث "المعجزة" الكبرى، ونجد نجمة برشلونة أيتانا بونماتي تكسر تقاليد احتكار الرجال، وتتولى رئاسة هذا النادي العملاق؛ إذا استمر "الفراغ القيادي" حتى وقت الانتخابات القادمة مثلًا، وقررت هي "الاعتزال".

  • Aitana Bonmati Laureus Sports Awards 2024Getty Images

    3 أسباب تؤكد استعداد أيتانا بونماتي لرئاسة برشلونة

    الآن.. لنتطرق إلى السؤال الذي طرحناه في بداية تقريرنا؛ وهو: "هل تصلح النجمة الإسبانية أيتانا بونماتي لرئاسة العملاق الكتالوني برشلونة؟!".

    والإجابة على هذا السؤال، بعيدًا عن نظرة الرجل والمرأة؛ هي "نعم" بكل تأكيد؛ وذلك لعدة أسباب على النحو التالي:

    * أولًا: ابنة "لاماسيا" المُعتزة بكتالونيتها

    هُناك شرط أساسي لكي تدخل "قلب" أي برشلوني؛ وهو أن تكون مُعتزًا بأصول النادي الكتالونية.

    هذا الشرط متوفر تمامًا في أيتانا؛ فهي ابنة برشلونة التي أعلنت ولائها الكامل لهذا النادي، كما أنها أظهرت اعتزازها بالأصول الكتالونية في كثير من المحافل الدولية.

    وتعمدت بونماتي إلقاء بعض الجُمل بـ"الكتالونية"، عند تسلمها جائزة "الكرة الذهبية" في السنوات الثلاث الماضية؛ وذلك لدعم المطالبات بإدخال هذه اللغة، في الاتحاد الأوروبي.

    * ثانيًا: الشهادات العلمية

    لم تكتفِ أيتانا بتألُقها فوق أرضية المستطيل الأخضر فقط؛ بل اهتمت بالتعليم أيضًا، وحصلت على شهادات تؤهلها لدخول المجال الإداري.

    وحصلت بونماتي على بكالوريوس في "علوم النشاط البدني"؛ قبل أن تقوم بتحضير الماجستير في "الإدارة الرياضية"، وهو ما يجعلها قادرة على رئاسة برشلونة مستقبلًا.

    * ثالثًا: المواقف السياسية والحقوقية

    أثبتت أيتانا أنها شخصية "قيادية"، بكل ما تحمله من معاني؛ وذلك من خلال مواقفها السياسية والحقوقية، على النحو التالي:

    - دعم حقوق الأطفال والنساء "اللاجئين"؛ بالتعاون مع الأمم المتحدة.

    - دعم المساواة بين "الجنسين"؛ حيث طالبت بتحسين الظروف المعيشية للنساء في البلاد.

    ولا ننسى موقف بونماتي بعد أزمة "روبياليس" الشهيرة؛ حيث تحولت صرختها "Se Acabó" أو "انتهى الأمر"، لأيقونة عالمية فيما بعد.

    أزمة لويس روبياليس اندلعت عام 2023، عقب تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم؛ حيث قام رئيس اتحاد الكرة المحلي وقتها بـ"تقبيل" اللاعبة جيني هيرموسو دون رضاها، أثناء مراسم تسليم الميداليات.

    هُنا.. قادت بونماتي "تمردًا" مع بعض اللاعبات، لإقالة روبياليس من منصبه؛ إلى جانب حديثها الشهير عند تسلمها جائزة "الكرة الذهبية" 2023، بالقول: "لا يُمكننا السماح بإساءة استخدام السلطة في علاقة العمل".

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    أيتانا بونماتي نشأت في أسرة تمردت على القوانين الإسبانية!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. حيث سنعود الآن إلى جملة ذكرناها في بداية التقرير أيضًا؛ وهي أن نجمة نادي برشلونة أيتانا بونماتي وُلِدت من أب وأم، تمردا على قوانين "الألقاب" في البلاد.

    والدا أيتانا "فيسينت كونكا وروزا بونماتي"، كانا معلّمين للغة الكتالونية وناشطين سياسيين؛ حيث رفضا الانصياع للقوانين الإسبانية عند ولادتها في 1998، وأصرا على أن يحمل اسم ابنتهما لقب الأم أولًا - دعمًا لقضية المساواة -.

    والقوانين الإسبانية كانت تُلزم بوضع لقب الأب أولًا، ومن ثم لقب الأم؛ ولكن بفضل معارك والدي أيتانا وبعض القضايا الأخرى، تم إصدار قرار جديد.

    القرار الجديد أو تعديل القانون بمعنى أصح، والذي صُدِر في 1999 وبشكلٍ موسع عام 2017؛ أعطى الوالدين الحق في الاتفاق على وضع لقب أي منهما أولًا، بعد اسم الطفل.

    أي أن أيتانا نشأت في أسرة "جريئة"، لا تستسلم للتقاليد أو الأمر الواقع؛ وهو ما انعكس على شخصية هذه اللاعبة، التي نراها تتخذ مواقف قوية للغاية.

    ونتذكر أن أيتانا بونماتي هاجمت القادة والسياسيين بقوة، مُحملة إياهم مسؤولية التدهور الذي يشهده العالم؛ وذلك أثناء الحرب على "غزة"، بالإضافة إلى المعارك "الأوكرانية-الروسية".

  • Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

    جوارديولا يعشق "إنييستا السيدات".. فهل سيتقبلها الجمهور رئيسة؟

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية، هو أن النجمة الإسبانية أيتانا بونماتي، تمتلك كل الإمكانات التي تجعلها قادرة على تولي رئاسة العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ابنة برشلونة العاشقة للنادي وكتالونيا.

    * ثانيًا: شهادات علمية في الإدارة الرياضية.

    * ثالثًا: خوض معارك سياسية وحقوقية.

    * رابعًا: شخصية قيادية بامتياز.

    كما لا ننسى أنها "معشوقة" من الجماهير البرشلونية؛ بل ومن بعض أساطير النادي، مثل المدير الفني الإسباني الرائع بيب جوارديولا.

    جوارديولا أعلن أنه يحب بونماتي كثيرًا؛ قائلًا: "إنها إنييستا كرة القدم النسائية"، في إشارة إلى الذكاء والمهارة الفطرية والقيادة.

    إلا أنه يبقى في النهاية معرفة؛ هل سيتقبل جمهور برشلونة أن تتولى "امرأة" رئاسة النادي - حتى لو كانت مؤهلة لذلك -، بالإضافة إلى قرارها النهائي هي بالطبع.

الدوري الإسباني للسيدات
إسبانيول للسيدات crest
إسبانيول للسيدات
ESP
برشلونة للسيدات crest
برشلونة للسيدات
BAR
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
سيلتا فيجو crest
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو