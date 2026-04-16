فكرة رائعة: جوارديولا يعشقها وأسرتها تمردت على القوانين.. معجزة تاريخية قد تقود "إنييستا السيدات" لرئاسة برشلونة

لم يكن غريبًا على طفلة، غيّرت صرختها الأولى قوانين "الألقاب" في إسبانيا، أن تُعيد صياغة تاريخ كرة القدم، بلمسات قدميها.

نعم.. أيتانا بونماتي، نجمة خط وسط فريق السيدات بنادي برشلونة، التي وُلِدت من رحم تمرد عائلي على "الأبوية القانونية"، لم تكتفِ بالجلوس على عرش "الكرة الذهبية" 3 سنوات متتالية؛ بل بدأت تلوح في الأفق، كأول امرأة قد تكسر احتكار الرجال لكرسي رئاسة العملاق الكتالوني.

ووصفت بونماتي إمكانية توليها رئاسة برشلونة، كأول امرأة في التاريخ تفعل ذلك، بالفكرة الرائعة للغاية؛ مؤكدة أن ما يخطر في ذهنها الآن، هو أنها ستكون على "صلة" بالنادي بعد الاعتزال.

ولا تزال هُناك سنواتٍ عديدة، قبل معرفة مدى إمكانية تحقق "معجزة" بونماتي؛ حيث أنها تبلغ من العمر 28 سنة فقط، وأمامها مواسم أخرى تلعبها قبل الاعتزال النهائي.

أيضًا.. انتخابات العملاق الكتالوني القادمة، لن تكون قبل عام 2031؛ حيث فاز جوان لابورتا بولاية جديدة على رأس مجلس إدارة النادي، تبدأ في 1 يوليو 2026 وتمتد لخمس سنوات.