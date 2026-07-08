مستعينًا برفيق رحلة كريستيانو رونالدو .. سرجيو كونسيساو يدخل دائرة المرشحين لقيادة منتخب البرتغال!

ظهرت عدة أسماء على الساحة، مع بدء الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رحلة البحث عن مدرب جديد لتولي مسؤولية "سيليساو أوروبا" بعد الرحيل الرسمي للمدرب روبرتو مارتينيز.

وكان منتخب البرتغال قد ودع المونديال بسيناريو قاسٍ، عندما خسر أمام المنتخب الإسباني بهدف دون رد في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما أمس الأول، ضمن منافسات دور الـ16.

وبينما تتردد أسماء كبرى في الأوساط الرياضية، كشفت تقارير صحفية عن ظهور اسم سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو وميلان واتحاد جدة السابق، كخيار قوي قد يعيد تشكيل مستقبل المنتخب بمساعدة وجوه مألوفة.