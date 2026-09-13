بعد استفزاز روبن نيفيش بجوتا: الهلال يعلن التحرك رسميًا .. والتعاون: تصرفات فردية!

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، لروبن نيفيش، الذي تعرض لاستفزاز جماهيري في مدرجات التعاون، عندما ردد بعض الجماهير "جوتا .. جوتا"، في إشارة إلى صديقه الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، الذي لاقى مصرعه في حادث سير، في يوليو 2025.

وبدوره، اكتفى روبن نيفيش بالتصفيق في البداية على استهجان الجماهير، فيما ردّ على ترديد اسم "جوتا"، بالإشارة إلى السماء ثم عينه، ثم إليهم، وكأن يعلق بأن الرب ينظر لما يفعلونه.

وعقب المباراة، وأثناء سيره في الممر الإعلامي، أدلى نيفيش بتصريح إعلامي حول تصرف جماهير التعاون، معلقًا "أتمنى ألا يذهب هؤلاء للصلاة بعد ما فعلوه، لأن الله لن يقبل منهم".