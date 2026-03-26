محمود خالد

"فوضى إدارية وتوقيته غريب": بيان الاتحاد يفتح النار على فهد سندي .. وتطورات موقف رامون بلانيس!

الأجواء لا تزال مشتعلة في الاتحاد..

"الناس هدأت وأنت تصعد الأحداث مجددًا"، هكذا جاءت نبرة الهجوم على إدارة شركة نادي الاتحاد، برئاسة فهد سندي، بعد أيام من إصدار البيان الرسمي للكشف عن وضع النادي مؤخرًا.

وسادت حالة من الغضب بين جماهير الاتحاد، بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم، من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، بالخسارة أمام الخلود، فضلًا عن خروج العميد مبكرًا من سباق الدفاع عن لقبه في دوري روشن السعودي.

  • ماذا قال بيان الاتحاد؟

    وجاء بيان العميد كالآتي: "يود نادي الاتحاد الإيضاح بأن مجلس الإدارة وفي إطار صلاحياته وحرصه على المراجع الدورية للأداء التشغيلي والرياضي والمالي، عقد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارتين التنفيذية والرياضية لمناقشة أسباب الخروج غير المتوقع من مسابقة كأس الملك، وما صاحبه من تراجع في مستوى الأداء خلال المباريات الأخيرة.

    وبناءً على التقارير المرفوعة والتوصيات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، وجه مجلس الإدارة بمضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات بما يسهم في توحيد العمل وتعزيز حضور الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

    كما سيتم إجراء تقييم شامل في نهاية الموسم، تبنى عليه القرارات التي تصب في مصلحة النادي وتواكب تطلعات جماهيره.

    جماهيرنا الوفية، يظل دعمكم الركيزة الأساسية في هذه المرحلة المهمة، ونأمل تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة التي من شأنها التأثير على استقرار الفريق في هذا التوقيت الحاسم من الموسم".


  • رحيل رامون بلانيس بين الحقيقة والنفي

    وجاء بيان الاتحاد، عقب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، بأن نادي الاتحاد ينوي إنهاء التعاقد مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، بعد مناقشة ومراجعة جميع الأمور القانونية.

    ورد الإعلامي الرياضي الاتحادي، عدنان جستنيه، بأنها مجرد "اجتهادات صحفية"، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي داخل النادي بشأن رحيل رامون بلانيس.

  • "توقيت بيان الاتحاد غريب للغاية"

    وفي هذا السياق، وجه الإعلامي محمد الخميس، عبر برنامج "في 90"، انتقادًا شديد اللهجة بشأن بيان نادي الاتحاد، والذي وصف توقيت صدوره بأنه "غريب للغاية".

    وتساءل الخميس هو السبب وراء إصدار البيان في مثل هذا التوقيت، وما هي الفائدة الحقيقية التي من الممكن أن يحصل عليها الفريق في بطولة النخبة الآسيوية، مضيفًا أن البيان الاتحادي لم يحل المشكلات، بل أظهرها فقط للعلن، كما أنه أعاد التصعيد بعدما هدأت الجماهير قليلًا عقب أزمة الكأس.

    وتابع "لا يمكن أن تحدث هذه النتائج غير الحيدة، وغرفة الملابس جيدة، ففي ظل ما يحدث، إما أن تعلن عن إنهاء عقد المدرب أو تسكت وتهدئ الأمور ولا تتجه لتصعيدها مرة أخرى، لا داعي أن تقول الآن اعطني الفائدة أو إصدار بيان ليس فيه قرار فعلي يجهز الفريق في دوري النخبة الآسيوية".

    واختتم الخميس حديثه قائلًا "أمر غريب وغير مفهوم، وسلسلة جديدة من الأخطاء التي أدت لانهيار وضع الفريق من بطل الموسم الماضي، إلى فريق يمكن هزيمته من أي منافس".

    فوضى إدارية والجديد حول بلانيس

    من جانبه، قال الناقد الرياضي عبد العزيز الغيامة، إن البيان الذي أصدره الاتحاد هو انعكاس للفوضى الإدارية التي يمر بها الفريق، خاصة وأنه صدر بعد ظهور خبرين حول رحيل المدير الرياضي والمدرب.

    وأضاف الغيامة أنه لا يمكن مناقشة وضع داخل النادي، والفريق على مشارف المشاركة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ومن الظلم أن يتم تقييم الفريق واللاعبين والمدرب في ظل هذه الظروف.

    ونوّه الغيامة بأن الظروف الفوضوية التي يمر بها الاتحاد، جاءت من الآراء المتناقضة داخل النادي، بداية من إقالة لوران بلان واستقطاب سيرجيو كونسيساو، ثم رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي وأزمة عبد الرحمن العبود مع المدرب، فضلًا عن ظهور تسريبات بحق كونسيساو وكذلك موضوع رامون بلانيس.

    وعلّق الخميس على ما ذكره الغيامة، بكشفه عن آخر التطورات المتعلقة بالمدير الرياضي رامون بلانيس، بقوله إن هناك حالة من عدم الرضا داخل الإدارة بشأن الإسباني في الفترة الأخيرة.

    وحول هذا الأمر، تطرق الناقد عمر الغامدي بشأن أزمات المدرب سيرجيو كونسيساو مع اللاعبين، وآخرهم حامد الغامدي، مضيفًا أن الإدارة الاتحادية لم تتعامل مع تصادمات البرتغالي مع لاعبيه، بسبب قلة الخبرة للإدارة، كما أكد أن هذا التوقيت غير مناسب للدراسة، خاصة وأن الفريق أمامه بطولة النخبة الآسيوية.

    ما ينتظر الاتحاد

    وخرج الاتحاد رسميًا من سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، مع تبقي ثماني جولات، حيث يحتل حامل اللقب، المركز السادس، برصيد 42 نقطة، مبتعدًا بفارق 25 نقطة عن النصر "المتصدر"، فضلًا عن خروجه من نصف نهائي كأس الملك، ليبقى دوري أبطال آسيا للنخبة، هو الفرصة الأخيرة للعميد، هذا الموسم.

    وأعلن الاتحاد الآسيوي عن إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال النخبة، لمنطقة الغرب، بنظام المباراة الواحدة، في مدينة جدة، خلال يومي 13-14 إبريل 2026.

    ومع تحدد المتأهلين إلى ربع النهائي من أندية شرق آسيا، جاءت نتائج قرعة النخبة الآسيوية لفرق الغرب، على النحو التالي..

    * الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).

    * الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).

    * الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).

    * تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).

    وكشف الاتحاد القاري - أيضًا - عن روزنامة مباريات النخبة الآسيوية، من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، حيث تقام المباراة الأولى في ربع النهائي، في 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، والرابعة في 18 إبريل.

    وتقام مباراتا نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما تُلعب المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في 25 إبريل، حيث ينال الفائز مكافأة مالية قدرها 12 مليون دولار أمريكي.

