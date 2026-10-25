"بيان الاتحاد السعودي يفضح الآسيوي" .. تحرك طارئ من النصر بعد قرار تأجيل مباراة الوصل!

من جانبه، أكد الإعلامي عايد الرشيدي، أن بيان الاتحاد السعودي، "يفضح" نظيره الآسيوي ولجانه، متسائلًا "أين الأساس النظامي للتأجيل؟".

واستند الرشيدي إلى المادتين 101.1 و102.1 من لائحة المسابقات، معلقًا بشأن بند القوة القاهرة، الذي يفيد بأن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي هي الجهة الوحيدة المخوّل لها إعلان حالة القوة القاهرة، كما تحال المسائل التي لا يتناولها هذا الدليل أو لوائح المسابقة ذات الصلة إلى اللجنة المختصّة في الاتحاد الآسيوي لاتخاذ القرار بشأنها، وتكون قراراتها نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف.

وطالب الرشيدي بضرورة إعلان الأساس النظامي للتأجيل والتحقق مما إذا تم إعلان القوة القاهرة من قِبل اللجنة المختصة، وتحديد المسؤولية وفق الوقائع واللوائح، مع حفظ حقوق النصر.

وفي هذا السياق، كشف المستشار القانوني أحمد الأمير عن الأسانيد القانونية، التي بنى على أساسها وصفه للاتحاد الآسيوي بأنه لا يطبق لوائحه، لأسباب على غرار "سلطة الجدول لا تُستعمل لتعطيل قاعدة آمرة"، و"المساواة بين المتنافسين وواجب التسبيب".



