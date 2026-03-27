Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-off
بيانيتش يحذر إيطاليا: "ستكون الأجواء صاخبة، ودزيكو قادر على حسم المباريات بمفرده"

ستواجه إيطاليا مساء الثلاثاء البوسنة في البوسنة في نهائي تصفيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقد فازت «الآزوري» على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0، بينما تغلبت البوسنة على ويلز بركلات الترجيح بعد أن وصلت المباراة إلى الوقت الإضافي بفضل هدف سجله النجم الأبدي إدين دزيكو في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.


في مقابلة مع Sky Sport Unplugged، حذر لاعب خط الوسط السابق في روما ويوفنتوس، والأهم من ذلك لاعب المنتخب البوسني التاريخي ميراليم بيانيتش، المنتخب الإيطالي من أن المباراة التي ستقام على ملعب بيلينو بولي في زينيتسا لن تكون سهلة على الإطلاق.


  • ستكون فوضى عارمة

    "ستكون الأجواء صاخبة للغاية، وسيهتف المشجعون بجنون حتى صافرة النهاية"

    • إعلان

  • فريق يضحي بنفسه على أرض الملعب

    "لقد استعادت البوسنة أخيرًا ثقتها بنفسها. إنها مجموعة تبذل جهدًا كبيرًا وتضحي على أرض الملعب. لقد قام المدرب بعمل رائع على الصعيدين النفسي والتكتيكي، ويمكن ملاحظة شعور قوي بالانتماء"

  • ديزكو يحسم المباريات بمفرده

    "لدينا العديد من اللاعبين المتميزين القادرين على إحداث الفارق، لكن إيدين يظل النقطة المرجعية المطلقة. إنه اللاعب الذي يكسر الجمود في أصعب اللحظات، ويجيد الاحتفاظ بالكرة لدفع الفريق إلى الأمام، كما يجيد تسجيل تلك الأهداف الصعبة التي تساوي ثلاث نقاط. إنه يحسم المباريات بمفرده، وذكاءه الكروي لا يزال على ما هو عليه رغم تقدمه في السن".

