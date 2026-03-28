Emanuele Tramacere

بيانيتش: "احتفال ديماركو؟ لا أفهمه، البوسنة في انتظارهم وإيطاليا ستصاب بالصدمة. سنشعل النار في زينيكا، ولن يكون الأمر ممتعاً للإيطاليين"

تزداد حدة التوتر مع اقتراب مباراة البوسنة وإيطاليا، وقد أوضح لاعب خط الوسط السابق في يوفنتوس وروما السبب وراء ذلك.

ستواجه إيطاليا البوسنة في مباراة خارج أرضها بمدينة زينيكا في الجولة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026. يوم الثلاثاء في ملعب بيلينو بولي، ابتداءً من الساعة 20:45، سيحضر المباراة حوالي 9000 شخص، لكن الأجواء ستكون ساخنة داخل الملعب وخارجه، ليس فقط بسبب أهمية الرهان (الفائز يتأهل مباشرة إلى كأس العالم)، ولكن أيضًا بسبب الجدل الذي نشأ بعد فوز إيطاليا على أيرلندا الشمالية، وبسبب احتفال ديماركو وزملائه الآخرين الذي التقطته كاميرات راي في لحظة ركلة الجزاء الحاسمة التي سددتها البوسنة ضد ويلز.


وقد أكد مرة أخرى ميراليم بيانيتش، لاعب الوسط البوسني السابق في يوفنتوس وروما، الذي أجرى مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، على مدى شدة المباراة وصعوبة التعامل معها من الناحية العاطفية بالنسبة لإيطاليا وللإيطاليين الذين سيتوجهون إلى زينيكا.


  • ستتوقف الحياة في البوسنة بأكملها لبضع ساعات

    "لا يفاجئني ذلك، لنقل إنها المباراة التي كنت أتمنى مشاهدتها. البوسنة هي وطني بالطبع، لكن إيطاليا في قلبي وكأنها بلدي الثاني. نحن نحلم بالوصول إلى كأس العالم، وأنتم أيضًا. لنرى كيف ستنتهي الأمور. بالنسبة لنا، هذا حدث تاريخي. ستتوقف الحياة في البوسنة لبضع ساعات: ثلاثة ملايين شخص سيشجعون فريقنا. ستكون أجواء صاخبة لم يسبق لها مثيل في الملعب. ستصدمون من شغفنا".

  • "سنشعل النار، ولن يكون الأمر ساراً للإيطاليين"

    "سنشعل الحماس في زينيكا. لن يكون الوضع سهلاً على الإيطاليين هناك، صدقني. لقد رأيت اللاعبين متحمسين وواثقين من أنفسهم. طوال تسعين دقيقة، أو ربما أكثر، لن تكون مجرد مباراة كرة قدم: ستكون معركة رياضية".

  • "فرحة المنتخب الإيطالي؟ ننتظرهم بأذرع مفتوحة..."

    "احتفالات ديماركو وبقية لاعبي المنتخب الإيطالي؟ بصراحة لا أفهم السبب... البوسنة تنتظرهم بأذرع مفتوحة... (يضحك، ملاحظة المحرر). سنرى كيف ستنتهي الأمور. إيطاليا هي إيطاليا ونحن نحترمها كثيرًا. لكن من يدري: سيتعين عليهم أن يتعاملوا بذكاء مع المباراة في أجواء صعبة للغاية. سيتطلب الأمر شخصية قوية للخروج من زينيتسا بفوز".

