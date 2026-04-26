بيانات دقيقة وراء الأمر .. إشارة من إيطاليا حول مشاركة نيمار في كأس العالم!
الأسباب الكامنة وراء استبعاد بانيني
أكدت شركة «بانيني» قرار استبعاد نيمار من مجموعة الملصقات المكونة من 980 ملصقًا خلال حفل إطلاق أقيم يوم السبت الماضي. على الرغم من كونه عنصراً أساسياً في إصدارات 2014 و2018 و2022، إلا أن نجم سانتوس لم ينجح في الحصول على أحد المقاعد الـ18 المخصصة للبرازيل في إصدار 2026. أوضح راؤول فاليسيو، الرئيس التنفيذي لشركة بانيني في البرازيل، لقناة جلوبو أن عملية الاختيار تتم بواسطة فريق متخصص في إيطاليا باستخدام نهج إحصائي صارم.
وقد أوضح فاليسيو تفاصيل العملية قائلاً: "هناك قسم يراقب باستمرار الاستدعاءات ويحسب احتمالية مشاركة كل لاعب في كأس العالم. بالطبع، هناك تباينات وإصابات ومفاجآت، لكن الاختيار النهائي يعتمد على هذه المعايير. نحن نعمل بالاحتمالات بناءً على أحدث الاستدعاءات. وهذا يحدد ما إذا كان اللاعب سيُدرج أم لا. تعتمد فرصة ظهوره في الألبوم بشكل مباشر على هذه الاستدعاءات. إذا لم يتم استدعاء اللاعب أو لم يكن يؤدي مع المنتخب الوطني في ذلك الوقت، فإن احتمالية إدراجه تنخفض."
معايير أنشيلوتي البدنية وتحذير راي
وفي حين تتولى شركة «بانيني» اتخاذ القرارات التجارية، فإن القرار النهائي يعود إلى مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي، الذي لن يعلن عن تشكيلته الرسمية قبل 18 مايو. وتشير التقارير إلى أن أنشيلوتي قد وضع معايير صارمة فيما يتعلق باللياقة البدنية، مما يضع مشاركة نيمار موضع شك. وقد ردد هذا الرأي راي، الفائز بكأس العالم عام 1994، الذي ادعى أن مهاجم سانتوس لم يعد يتمتع باللياقة البدنية المطلوبة للمنافسة على الصعيد الدولي.
وأوضح راي مخاوفه قائلاً: "إذا انضم، فسيكون له تأثير على الفريق. أنشيلوتي يقيّم اللاعبين ليرى ما هو رأيهم. إنه مدرب ذكي؛ وسيعرف كيف يحدد ما إذا كان نيمار له تأثير إيجابي على الفريق. إنه ليس في أفضل حالاته؛ فقد عانى من الكثير من المشاكل البدنية. لا يمكنه العودة إلى أفضل مستوياته؛ فقد فقد سرعته. بالطبع، لا يزال يمرر الكرة بشكل رائع - فهو نجم - لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي ليس في المستوى المطلوب".
الطريق الطويل للعودة من مونتيفيديو
يُعد غياب نيمار عن التشكيلات الأخيرة للمنتخب السبب الرئيسي وراء استبعاده من مجموعة الملصقات. كانت آخر مشاركة له مع «السيليساو» في أكتوبر 2023، في ليلة انتهت بخيبة أمل كبيرة عندما تعرض لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة ضد أوروجواي في مونتيفيديو. ومنذ ذلك الحين، كافح لاستعادة مستواه الرائع الذي جعله أغلى لاعب في العالم، حتى بعد عودته إلى نادي طفولته، سانتوس، في عام 2025.
وفقًا لفاليسيو، بدأ إنتاج قسم البرازيل من الألبوم في الواقع في عام 2025. ومع تأهل كل فريق، تم إصدار العمل الفني للإنتاج. يفسر هذا الجدول الزمني سبب إدراج لاعبين مثل نجم ريال مدريد رودريدو ونجم تشيلسي الصاعد إستيفاو على الرغم من مخاوف الإصابة التي ألمت بهم مؤخرًا. في الوقت الذي تم فيه حساب الاحتمالات، كان يُنظر إليهم على أنهم مؤكدون في التشكيلة النهائية، على عكس نيمار الذي كان في مرحلة التعافي.
من الذي تم اختياره في تشكيلة "سيليساو"؟
مع وجود نيمار على مقاعد البدلاء، حوّلت شركة «بانيني» تركيزها نحو جيل جديد من المواهب واللاعبين المخضرمين الموثوق بهم. وقد حددت دار النشر الإيطالية الأسماء قبل عدة أشهر من الموعد النهائي الذي حدده أنشيلوتي. وبدلاً من ذلك، سيجد المشجعون ملصقات لأليسون، وبنتو، وماركيينوس، وإيدر ميليتاو، وغابرييل ماغالهايس، ودانيلو، وويسلي في أقسام الدفاع.
أما مراكز خط الوسط والهجوم فقد شغلها كاسيميرو، ولوكاس باكيتا، وبرونو جيمارايس، ولويز هنريكي، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو، وجواو بيدرو، وماتيوس كونيا، وجابرييل مارتينيلي، ورافينيا، والنجم الشاب إستيفاو، حيث ستصدر النسخة البرازيلية في 30 أبريل. يبقى أن نرى ما إذا كان أنشيلوتي سيقدم مفاجأة في 18 مايو، ولكن في الوقت الحالي، يستمر العمل على الألبوم بدون أكبر نجم في تاريخه.