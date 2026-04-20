"الجيل الحالي أفضل ممن فازوا بيورو 2021" .. بونوتشي: أحلم بجوارديولا مدربًا لإيطاليا

نجم الدفاع الإيطالي سابقًا ليوناردو بونوتشي، الذي عمل سابقاً مع جاتوزو، لا يزال عضواً في الهيئات الاتحادية ويحدد الآن الطريق نحو الانطلاق من جديد.

وقد ذكر المدافع السابق، الذي تحدث خلال حفل توزيع جوائز لوريوس في مدريد، اسم من يعتبره المدرب المثالي الجديد، وهو بيب جوارديولا.

كما دافع عن الجيل الحالي للمنتخب الإيطالي الذي يرى بونوتشي أنه يتمتع بمواهب أكثر من ذلك الذي فاز ببطولة أوروبا عام 2021 والذي كان هو نفسه جزءًا منه.