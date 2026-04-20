Lelio Donato

"الجيل الحالي أفضل ممن فازوا بيورو 2021" .. بونوتشي: أحلم بجوارديولا مدربًا لإيطاليا

المدافع السابق، الذي بقي في الهيئات الاتحادية بصفته مستشاراً، يرسم مسار مستقبل إيطاليا..

نجم الدفاع الإيطالي سابقًا ليوناردو بونوتشي، الذي عمل سابقاً مع جاتوزو، لا يزال عضواً في الهيئات الاتحادية ويحدد الآن الطريق نحو الانطلاق من جديد.

وقد ذكر المدافع السابق، الذي تحدث خلال حفل توزيع جوائز لوريوس في مدريد، اسم من يعتبره المدرب المثالي الجديد، وهو بيب جوارديولا.

كما دافع عن الجيل الحالي للمنتخب الإيطالي الذي يرى بونوتشي أنه يتمتع بمواهب أكثر من ذلك الذي فاز ببطولة أوروبا عام 2021 والذي كان هو نفسه جزءًا منه.

  • جوارديولا مدربًا جديدًا؟ حلم بونوتشي

    ورداً على سؤال حول المدرب المستقبلي للمنتخب الإيطالي، أجاب بونوتشي قائلاً: "بالنظر إلى قائمة الأسماء التي طرحت في الأيام الأخيرة، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في البدء من جديد، فسأختار بيب جوارديولا، لأن وجوده سيعني إحداث تغيير جذري مقارنة بكل ما حدث في الماضي. أعتقد أن ذلك صعب للغاية، لكن الحلم في هذه اللحظة لا يكلف شيئاً".

  • أفضل منتخب وطني مقارنة بعام 2021

    وبحسب المدافع السابق، فإن المدرب الجديد لن يفتقر إلى المواهب التي يمكنه العمل معها.

    وأضاف بونوتشي: "نحن محظوظون بوجود العديد من اللاعبين الشباب الذين يلعبون على مستويات عالية، بالإضافة إلى آخرين في طور التكوين. أعتقد أن لدينا اللاعبين المطلوبين، مثل دوناروما وتونالي وباستوني وكالافيوري وباليسترا وبيو إسبوزيتو وسكاماكا. إذا قارنت المنتخب الوطني الحالي بمنتخبنا الذي فاز ببطولة أوروبا قبل 5 سنوات، فإنه بالتأكيد متفوق من حيث التقنية والموهبة. ما ينقصه هو القليل من النمو على مستوى القيادة والشخصية، لأن هذا هو ما يصنع الفارق في المباريات المهمة".

  • دور بونوتشي في المنتخب الوطني

    ولكن ما هو دور ليوناردو بونوتشي اليوم في المنتخب الوطني؟ لقد أوضح ذلك بنفسه قائلاً: "طُلب مني أن أكون حلقة وصل بين قسم اكتشاف المواهب والشباب الذين يمكن استدعاؤهم للمباريات التي ستُقام في يونيو".

  • بونوتشي يتحدث عن انتقال أليجري إلى ريال مدريد وباستوني إلى برشلونة

    وأخيرًا، أدلى بونوتشي برأيه أيضًا بشأن بعض الشائعات المتعلقة بسوق الانتقالات.

    على سبيل المثال، يرى المدافع السابق أن ماسيميليانو أليجري سيكون خياراً جيداً لريال مدريد: "نظراً لطريقته في إدارة غرفة الملابس وفهمه لكرة القدم، فإن المدرب أليجري قريب جداً من أسلوب ريال مدريد. إنه يعرف كيف يزيل المسؤولية عن كاهل اللاعبين ويسمح لهم باللعب بأقصى قدر من الحرية. قميص ريال مدريد ينطوي على ضغوط كبيرة، وأرى أليجري مدربًا جيدًا لريال مدريد أيضًا لأنه مدرب يشبه أنشيلوتي كثيرًا في طريقة إدارته لغرفة الملابس، وإذا كان أنشيلوتي قد فاز مع ريال مدريد، فهناك فرص جيدة لتكرار ذلك مع أليجري".

    وينطبق الأمر نفسه على الانتقال المحتمل لباستوني إلى برشلونة: "تتوافق طريقة فهمه لكرة القدم وخصائصه تمامًا مع أسلوب برشلونة. إنه مدافع فني للغاية يتمتع برؤية كبيرة للعبة، وقد يواجه بعض المشاكل مع المساحات التي يتركها برشلونة، لكن الأمر يعتمد كثيرًا على النمو الفردي والشخصي الذي يجعلك قادرًا على قراءة جميع المواقف وتوقعها حتى لا تجد نفسك في مأزق. باستوني لا يزال شاباً، يبلغ من العمر 27 عاماً، وبالتالي أمامه 6-7 سنوات أخرى على مستوى عالٍ، وآمل أن يستعيد أيضاً مع المنتخب الوطني تلك السكينة والثقة اللتين ميزته في السنوات الحافلة بالانتصارات مع إيطاليا وإنتر".