بول ميرسون يشيد بنجم أرسنال "الرائع للغاية" بعد الفوز على باير ليفركوزن

أظهر أرسنال أداءً رائعاً في شمال لندن ليهزم فريق كاسبر هولماند، ويعتقد نجم «المدفعجية» السابق ميرسون أن نجوم الفريق الحاليين يقدمون أداءً مذهلاً. وفي حديثه إلى قناة «سكاي سبورتس»، أشاد المحلل بشدة بالجهد الجماعي الذي أوصل «المدفعجية» إلى دور ربع النهائي في البطولة الأوروبية الكبرى للسنة الثالثة على التوالي.

قال ميرسون: "لعب أرسنال بشكل جيد جدًا في بعض الأوقات. إنهم في أفضل حالاتهم". "لا أريد أن أقول 'آلة' لأن ذلك غير محترم، لكن هذه آلة قادرة على فعل كل شيء. إنهم فريق حقيقي. كان أداءً رائعًا. إلى ربع النهائي. كان بن وايت ثابتًا. أيا كان من يدخل الملعب، فإنه يؤدي مهمته".