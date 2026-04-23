طُرحت تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها رونالدو ضمن صفوف النصر. وكان قد انضم إليه في عام 2023 بعد إنهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبيل انطلاق كأس العالم 2022.

تم توقيع الصفقة الأكثر ربحًا على وجه الأرض عند انتقاله إلى الرياض، حيث رافقه بعد ذلك العديد من نجوم العالم، على نهج كريم بنزيما وساديو ماني.

حافظ رونالدو على مستواه الفردي الرائع، حيث أضاف حذاءين ذهبيين آخرين إلى مجموعته، بعد الفوز بلقب هداف الدوري، لموسمين متتاليين، لكنه أضرب عن اللعب في فبراير بسبب اعتراضه على الطريقة التي يُفترض أن يتم بها توزيع الأموال بين الفرق التي يسيطر عليها صندوق الاستثمارات العامة.

وعاد منذ ذلك الحين إلى الملاعب، حيث يسعى النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وهو ملتزم بشروط العقد حتى صيف 2027. وفي سن 41 عامًا، يبقى أن نرى متى سيضطر إلى قبول التقاعد.