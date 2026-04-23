كشف بول - جوزيه مبوكو، الذي قضى فترة من حياته في الشرق الأوسط، لموقع GOAL، عن سببين يجعلان عودة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى كرة القدم الأوروبية، قادمًا من دوري روشن السعودي، أمرًا لا فائدة منه، وسط التقارير المتداولة حول انتقالات محمد صلاح وليونيل ميسي.
خاص | "لا فائدة من عودة رونالدو إلى أوروبا" .. سببان يحددان مصير كريستيانو وسط توقعات بمستقبل صلاح وميسي!
إلى متى سيبقى رونالدو مع فريق النصر؟
طُرحت تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها رونالدو ضمن صفوف النصر. وكان قد انضم إليه في عام 2023 بعد إنهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد العملاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبيل انطلاق كأس العالم 2022.
تم توقيع الصفقة الأكثر ربحًا على وجه الأرض عند انتقاله إلى الرياض، حيث رافقه بعد ذلك العديد من نجوم العالم، على نهج كريم بنزيما وساديو ماني.
حافظ رونالدو على مستواه الفردي الرائع، حيث أضاف حذاءين ذهبيين آخرين إلى مجموعته، بعد الفوز بلقب هداف الدوري، لموسمين متتاليين، لكنه أضرب عن اللعب في فبراير بسبب اعتراضه على الطريقة التي يُفترض أن يتم بها توزيع الأموال بين الفرق التي يسيطر عليها صندوق الاستثمارات العامة.
وعاد منذ ذلك الحين إلى الملاعب، حيث يسعى النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وهو ملتزم بشروط العقد حتى صيف 2027. وفي سن 41 عامًا، يبقى أن نرى متى سيضطر إلى قبول التقاعد.
هل يعود كريستيانو إلى أوروبا قبل الاعتزال؟
وقد أُشير إلى أن رونالدو قد يكون أمامه تحدٍ واحد على الأقل، ربما بالعودة إلى حيث بدأ مسيرته مع نادي سبورتنج لشبونة، لكن مبوكو غير مقتنع بأن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية سيتخلى عن تجربته في السعودية.
مبوكو، خريج أكاديمية توتنهام - الذي قضى فترة في أبو ظبي والمملكة العربية السعودية خلال مسيرته الكروية، وهو الآن جزء من "بالر ليج" في المملكة المتحدة مع فريق "يانيتد" التابع لـ"أنجري جينج" - قال لـ"GOAL" عندما سُئل عما يخبئه المستقبل القريب لرونالدو: "لا أعتقد أنه سيعود إلى أوروبا. لا فائدة من العودة، بالنظر إلى ما يكسبه وكيف يعامله الناس هناك (يقصد في السعودية).
عندما تصل إلى هذا العمر، هناك أشياء لم تعد ترغب فيها. أعتقد أنه سيخوض كأس العالم، ربما الأخيرة، ثم يعود إلى السعودية. لنرى متى سيتوقف".
هل سينضم نجم ليفربول صلاح إلى رونالدو في السعودية؟
من المفهوم أن نادي النصر حريص على الاحتفاظ بخدمات رونالدو - بصفته قوة كبرى على الصعيدين الرياضي والتجاري - ومن المرجح أن يقوم بتعزيز تشكيلته بمزيد من اللاعبين في محاولة لإرضاء نجمه رقم "7".
"هل يمكن أن يكون محمد صلاح أحد هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن المهاجم المصري يستعد لإنهاء مسيرته مع ليفربول، ويصبح لاعبًا حرًا؟".. سؤال أجاب عليه مبوكو قائلًا: "أعتقد أن محمد صلاح سيذهب على الأرجح إلى السعودية.
لا أعرف إن كان ذلك إلى النصر، لكن نعم، سوف ينتقل. لكن الآن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) يحاول بيع النادي. لذا، إذا جاء مالك وقال: أريد شراء النصر، وقام هذا المالك بشراء لاعبين، فسيكون الأمر على ما يرام".
هل يستطيع بيكهام أن يجمع بين ميسي ورونالدو في الدوري الأمريكي؟
ورغم أن رونالدو قد يحظى بفرصة اللعب جنبًا إلى جنب مع صلاح، إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حول احتمالية أن يتواجد في نفس الوقت مع منافسه الأبدي ميسي. فالنجم الأرجنتيني مرتبط بعقد مع إنتر ميامي، الفائز بكأس MLS، حتى عام 2028.
وتكهن الكثيرون بما إذا كان المالك المشارك لفريق "هيرونز" وأسطورة مانشستر يونايتد السير ديفيد بيكهام، هو الرجل الذي سيجمع بين اثنين من أعظم اللاعبين في التاريخ في الولايات المتحدة. وأضاف مبوكو بشأن صفقة من شأنها أن تأسر خيال الجمهور العالمي: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث.
وبالنسبة لي، لا أعرف ما إذا كان من الجيد رؤية كليهما في نفس الفريق، لأن كلاهما نجمان كبيران وعليك أن تختار أحدهما - إما أن تكون مؤيدًا لميسي أو مؤيدًا لرونالدو. لا أعتقد أنه من الجيد للنادي أن يضم كليهما".
حلم الـ1000 هدف يراود ميسي ورونالدو
قد يكون هذا الحلم في طريقه إلى التلاشي قبل أن يتبلور فعليًا، لكن يبدو أن رونالدو وميسي مقدر لهما أن يواصلا إثارة حماس الجماهير لفترة أخرى. ومن المتوقع أن يشارك كلاهما في كأس العالم هذا الصيف، في الوقت الذي قد يصل فيه كل منهما إلى عتبة الألف هدف في مسيرتهما التنافسية.
سيكون مبوكو من بين أولئك الذين يشاهدون من بعيد، بينما يكتب اثنان من أعظم اللاعبين في التاريخ الفصول الأخيرة من قصصهما التاريخية، حيث يشعر اللاعب الدولي السابق للكونغو الديمقراطية بالسعادة لابتعاده عن ضغوط الرياضة الاحترافية والانضمام إلى منافسات كرة القدم السداسية، إلى جانب بعض الوجوه الشهيرة في كوبر بوكس أرينا في لندن.