بول بوغبا يتلقى انتقادًا قاسيًا بأنه "قضى ثلاث سنوات جيدة في مسيرته الكروية" من قبل منافسه السابق في الدوري الإيطالي الذي يستهدف لاعب وسط مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق

كان لدى ناينجولان فرص متعددة للانضمام إلى بوجبا في يوفنتوس عندما كان في ذروة أدائه، لكنه كان دائمًا يتجنب ذلك. ذلك لأن لاعب الوسط الكاريزمي، المعروف بتسريحات شعره الجريئة، كان يريد أن يختبر نفسه بشكل كامل في جميع الأوقات.

قال: "كنت ألعب لعبة Football Manager ولم أختر أبدًا أقوى فريق. عندما يفوز نادٍ مثل روما باللقب، يكون ذلك احتفالًا لمدة 20 عامًا. في يوفنتوس، عليك الفوز باللقب كل عام، وهو شعور مختلف تمامًا".

يعتقد ناينجولان - الذي لعب في إيطاليا مع أندية مثل كالياري وروما وإنتر - أن يوفنتوس كان يحظى دائمًا بمعاملة تفضيلية من قبل حكام المباريات. وأضاف: "عندما تم افتتاح ملعب يوفنتوس، لعبت هناك مع كالياري وتعادلنا 1-1 بفضل ركلة جزاء غير موجودة تم منحها ليوفنتوس.

ثم انتقلت إلى روما، وفي أول مباراة لي في نفس الملعب، خسرنا 3-2 بركلتين جزاء تم منحهما خارج منطقة الجزاء. الجميع رأى ذلك. هذه هي الحقيقة، لكن لا يستطيع الجميع أن يقولها".